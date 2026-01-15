Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    15 Jan 2026 10:52 PM IST
    15 Jan 2026 10:52 PM IST

    മന്ത്രിക്ക് എസ്കോർട്ട് പോകണമെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കമീഷണർ

    മന്ത്രിക്ക് എസ്കോർട്ട് പോകണമെന്ന് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കമീഷണർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​കു​പ്പു മ​ന്ത്രി​ക്ക് എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​സ്കോ​ർ​ട്ട് പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന വി​ചി​ത്ര നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്ത ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും ജോ​യ​ന്റ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​മാ​രു​ടെ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം. എ​ക്സൈ​സ് മ​ന്ത്രി ഏ​ത് ജി​ല്ല​യി​ൽ പോ​യാ​ലും എ​ക്സൈ​സ് പൈ​ല​റ്റ് ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം. മ​ന്ത്രി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലി​ലും ഗ​സ്‌​റ്റ് ഹൗ​സി​ലും എ​ക്സൈ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ണ്ടാ​ക​ണം. പൈ​ല​റ്റി​നാ​യി വാ​ഹ​നം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ്യൂ​ട്ടി​ക​ൾ ത​ട​സ​പ്പെ​ടി​ല്ലേ​യെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സം​ശ​യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പൈ​ല​റ്റ് ഡ്യൂ​ട്ടി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് ഡ്യൂ​ട്ടി വേ​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി.

    ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രോ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ എ​ക്‌​സൈ​സ് ന​ട്ടം​തി​രി​യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശം. മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കും വി.​ഐ.​പി​ക​ൾ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പൊ​ലീ​സി​നാ​ണ്. സ്വ​ന്തം പ​ണം മു​ട​ക്കി എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വും ച​ർ​ച്ച​യാ​കു​ന്നു​ണ്ട്. വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് പോ​ലു​മ​റി​യാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം.

    എ​സ്കോ​ർ​ട്ട് പോ​ക​ല​ല്ല എ​ക്സൈ​സി​ന്‍റെ ജോ​ലി -മ​ന്ത്രി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന്‍റെ വി​ചി​ത്ര നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​വു​മാ​യി മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്. മൂ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​ന്ത്രി​യാ​യി​ട്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​ക്ക് എ​സ്കോ​ർ​ട്ട് പോ​ക​ല​ല്ല എ​ക്സൈ​സി​ന്‍റെ ജോ​ലി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു. അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ജി​ല്ല​യി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ അ​ത​ത് ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ് പു​രോ​ഗ​തി നേ​രി​ട്ട് ധ​രി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം മാ​ത്ര​മാ​ണ് യോ​ഗ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നു​മാ​ണ് എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

