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    വരൂ, കാണൂ... കുട്ടനാടിന്‍റെ ഈ ആമ്പൽ വസന്തം

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    വരൂ, കാണൂ... കുട്ടനാടിന്‍റെ ഈ ആമ്പൽ വസന്തം
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    ആ​ല​പ്പു​ഴ-​ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി റൂ​ട്ടി​ൽ പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട്ടു​മ്മ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ വി​രി​ഞ്ഞ ചു​വ​ന്ന ആ​മ്പൽ പൂക്കൾ

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ക​ണ്ണെ​ത്താ​ദൂ​ര​ത്തോ​ളം ചെ​മ്പ​ട്ട് വി​രി​ച്ച​പോ​ലെ പ​ര​ന്നു​കി​ട​ക്കു​ന്ന ചു​വ​ന്ന ആ​മ്പ​ലു​ക​ൾ. അ​ത്​ കാ​ണാ​നും ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ക്കാ​നും ദൂ​രെ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രെ ഏ​റെ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ എ​ത്തു​ന്നു. ചു​വ​ന്ന ആ​മ്പ​ലു​ക​ൾ പ​റി​ച്ചെ​ടു​ത്ത്​ വ​ഴി​യ​രി​കി​ൽ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ചെ​റു​ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​മു​ണ്ട്. ആ​ല​പ്പു​ഴ-​ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി റൂ​ട്ടി​ൽ പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട്ടു​മ്മ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ റോ​ഡി​ന്​ വ​ട​ക്കാ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ണും മ​ന​സ്സും നി​റ​യ്ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്​​ച.

    കൊ​യ്ത്തും വെ​ള്ള​പ്പൊ​ക്ക​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ പാ​ട​ത്തും തോ​ട്ടി​ലു​മാ​യി ഏ​ക്ക​റു​ക​ണ​ക്കി​ന്​ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​കെ ചു​വ​ന്നു ജ്വ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​ല​രി​ക്ക​ൽ ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ആ​മ്പ​ൽ ടൂ​റി​സം ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യ​പോ​ലെ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ പ​ള്ളി​ക്കൂ​ട്ടു​മ്മ.

    ആ​മ്പ​ൽ പൂ​ക്ക​ൾ അ​ടു​ത്തു​കാ​ണാ​നും തൊ​ട്ട​റി​യാ​നും താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​രെ ചെ​റു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​യ​റ്റി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ചി​ല സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. ജി​ല്ല ടൂ​റി​സം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ കൗ​ൺ​സി​ൽ മ​ന​സ്സു​വെ​ച്ചാ​ൽ കു​ട്ട​നാ​ട​ൻ ചു​വ​പ്പ്​ ടൂ​റി​സ്റ്റു​ക​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലും നി​റ​ക്കാ​നാ​കും.

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    News Summary - Come, Discover Kuttanad’s Amber Spring
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