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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Jun 2026 11:23 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jun 2026 11:23 PM IST

    കോളജ്​ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് 1,000 രൂപ ഈ അധ്യയന വർഷം -മന്ത്രി

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    ‘സൗ​ജ​ന്യ ബി​രു​ദ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്​ ന​ട​പ​ടി’
    കോളജ്​ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് 1,000 രൂപ ഈ അധ്യയന വർഷം -മന്ത്രി
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ന്ദി​രാ ഗ്യാ​ര​ണ്ടി​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച കോ​ള​ജ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​യി​രം രൂ​പ സ്​​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ്​ പ​ദ്ധ​തി ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം​ത​ന്നെ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ. ഇ​തി​ന്റെ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ബ​ജ​റ്റി​ൽ വ​രും.

    ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം​ത​ന്നെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഗു​ണം കാ​മ്പ​സി​ലെ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കും. അ​തി​ന്‍റെ പ്രാ​രം​ഭ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ​കു​പ്പ്​ ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്​-​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​സാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സൗ​ജ​ന്യ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഏ​തു​ രീ​തി​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ആ​ലോ​ചി​ച്ച്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. അ​വ​സാ​ന ബ​ജ​റ്റി​ൽ എ​ന്തും പ​റ​ഞ്ഞ്​ പോ​കാം. കൃ​ത്യ​മാ​യ ഫ​ണ്ട്​ വ​ക​യി​രു​ത്താ​തെ​യാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ അ​വ​സാ​ന ബ​ജ​റ്റ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    20,000 കോ​ടി വ​ക​യി​രു​ത്താ​തെ 35,000 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. കേ​ര​ള ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്നു​വ​രെ ആ​രും ചെ​യ്യാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഗി​മി​ക്കാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​ർ​ക്കാ​ർ ബ​ജ​റ്റി​ലൂ​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നി​ൽ​ക​ണ്ട് ന​ട​ത്തി​യ​ത്​ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    ആ ​ബ​ജ​റ്റ്​ മു​ന്നി​ൽ​വെ​ച്ച്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​നാ​വി​ല്ല. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്​ പ്ര​ക​ട​ന​പ​​ത്രി​ക​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​മാ​യി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

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    TAGS:Ministercollege studentacademic yearfemale studentsRoji M. John M.L.AKerala News
    News Summary - Rs 1,000 for college students this academic year - Minister
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