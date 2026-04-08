Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 April 2026 11:55 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 11:55 PM IST

    പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം: കാലിക്കറ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലയിലെ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ പരാതി

    താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരന് സസ്​പെൻഷൻ
    പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം: കാലിക്കറ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലയിലെ ജീവനക്കാർക്കെതിരെ പരാതി
    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​വും സ​ർ​വി​സ് ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​താ​യി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ​ക്കും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്കും പ​രാ​തി. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന​റ്റ് അം​ഗം അ​ഡ്വ. എ​ൻ.​എ. ക​രീ​മാ​ണ് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ മൂ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. പ​രീ​ക്ഷ​ഭ​വ​ൻ ബി.​കോം ബ്രാ​ഞ്ചി​ലെ അ​സി. സെ​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ശ​ര​ത് ച​ന്ദ്ര​ൻ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് വി.​പി. സ​റീ​ന, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​ഗം ഡ്രൈ​വ​ർ പി.​പി. ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​ർ.

    പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ, സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​രി​സ​ര​വും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ക​യും പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പെ​രു​മാ​റ്റ​ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ച് വീ​ഡി​യോ ത​യാ​റാ​ക്കി സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി പ്ര​ച​രി​പ്പി​ച്ച സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പി​ലെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വീ​ഡി​യോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ റി​സ്‌​വാ​ൻ അ​മീ​റി​നെ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​പി. ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. വ​യ​നാ​ട് ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് പ​ണം പി​രി​ച്ച് വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത കോ​ൺ​ഗ്ര​സു​കാ​ർ പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ലൂ​ടെ പൊ​ള്ള​യാ​യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള​താ​ണ് വീ​ഡി​യോ​യി​ലെ ഉ​ള​ള​ട​ക്കം.

    TAGS:Chief Election CommissionercomplaintCode of Conduct ViolationCalicut UniveristyKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Code of Conduct Violation: Complaint filed against Calicut University employees
