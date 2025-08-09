Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 9:41 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 9:41 PM IST

    മാധ്യമങ്ങൾക്ക്​ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവുമായി നിയമസഭ

    മാധ്യമങ്ങൾക്ക്​ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവുമായി നിയമസഭ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ടം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച്​ നി​യ​മ​സ​ഭ സെ​​​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്. വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മ​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ ​മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ. സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ് വ​ഴി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    സ​ഭ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചോ സ​ഭാം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ചോ വ​സ്തു​ത​ക​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ഭ​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. സ​ഭ​യു​ടെ​യോ സ​ഭാ​സ​മി​തി​യു​ടെ​യോ ച​ർ​ച്ച​യോ ന​ട​പ​ടി​യോ ഉ​ത്ത​മ വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് സ​ഭ​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ധി​കാ​ര ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ വാ​ച്ച് വാ​ർ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം. ഗാ​ല​റി​ക​ളി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ കാ​മ​റ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ​ഭാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ പാ​ടി​ല്ല.

    സ​ഭാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ക​യോ സം​പ്രേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ക​യോ പാ​ടി​ല്ല. ഇ​വ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ഭ​യു​ടെ വി​ശേ​ഷാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​മാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്കി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മ​ല്ലാ​ത്ത മ​റ്റൊ​രു ദൃ​ശ്യ​വും സ​ഭ​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​പ​രി​ധി​യി​ലെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്പീ​ക്ക​റു​ടെ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​തെ പ​ക​ർ​ത്ത​രു​ത്. നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ​ഭ ടി.​വി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ചെ​യ്ത് മീ​ഡി​യ റൂ​മി​ൽ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കും.

