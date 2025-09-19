Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Agri News
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 1:59 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 2:41 PM IST

    'കരിക്കേ...നിനക്കിത്ര ഡിമാന്റോ..'!; ഇങ്ങനെ പോയാൽ തേങ്ങക്ക് ഇനിയും വില കൂടും

    tender coconut
    കോട്ടയം: കരിക്കിന് കൂടുതൽ ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത്​ നാളികേരവില ഇനിയും കുതിക്കാൻ സാധ്യത. മഴ മാറി ചൂടുകൂടിത്തുടങ്ങിയതും ശബരിമല തീർഥാടനകാലത്തേക്ക്​ നീങ്ങുന്നതും​ കരിക്കിന്‍റെ ഡിമാന്‍റ്​ വർധിപ്പിക്കും.

    നിലവിൽ ​നാളികേരത്തിന്‍റെ വില കിലോക്ക്​ 80 രൂപക്ക്​ മുകളിലാണ്​. ആനുപാതികമായി വെളിച്ചെണ്ണ ഉൾപ്പെടെ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലയും കുതിച്ചുയർന്നു. ഹോട്ടൽ മേഖല​യിൽ ഭക്ഷണപദാർഥങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെ വിലവർധനയിലേക്ക്​ നീണ്ടു. നിലവിൽ കരിക്കിന്‍റെ ആവശ്യകത വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ തേങ്ങക്ക്​ ദൗർലഭ്യമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ഇനിയും വില വർധിക്കാനാണ്​ സാധ്യതയെന്ന്​ കർഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സംസ്ഥാനത്തേക്ക്​ അതിർത്തി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്ന്​ കൂടുതലായി കരിക്ക്​ എത്തുന്നുമുണ്ട്​. അതിനിടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലയിടങ്ങളിൽ തെങ്ങുകളിൽ മണ്ഡരി വ്യാപകമായതും തിരിച്ചടിയായുണ്ട്​. ഇത്​ കേരകർഷകരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നതിനിടെയാണ്​ കരിക്കിന്​ പ്രിയമേറുന്നതും.

    തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി, കമ്പ൦, ഉത്തമപാളയ൦, ആണ്ടിപ്പെട്ടി തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുൻകാലങ്ങളിൽ 25 രൂപയിൽ താഴെയുണ്ടായിരുന്ന കരിക്കിന്‍റെ വില അമ്പത്​ രൂപക്ക്​ മുകളിലേക്ക്​ ഉയർന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നാണ് കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലേക്ക് കരിക്ക് എത്തുന്നത്. വെള്ളക്ക വന്ന്​ അഞ്ചുമാസമായാൽ കരിക്കായി വിൽപന നടത്താനാകു൦. എന്നാൽ, തേങ്ങ പൂർണവളർച്ചയെത്താൻ പതിനൊന്നുമാസമെങ്കിലും വേണം. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട്​ കരിക്ക് വിളവെടുക്കാനാകും. അതാണ്​ കർഷകരെ കരിക്കിന്‍റെ കച്ചവടം കൂടുതലായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്​.

    കരിക്കിന്‍റെ ആവശ്യക്കാർ കൂടിവന്നാൽ നാളികേരത്തിന്‍റെ ലഭ്യത കുറയും. അതിനാൽ ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ നാളികേര വില നൂറിന്​ മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.​ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അത്​ അടുക്കള ബജറ്റിനെയും സാരമായി ബാധിക്കും. നാളികേരത്തിന്‍റെയും അനുബന്ധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും വില വർധിക്കുന്നത്​ കേരകർഷകർക്ക്​ ആശ്വാസമാണെങ്കിലും ഉപഭോക്​തൃ സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തിൽ ഇത്​ സാരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാക്കും. ഹോട്ടൽ, ബേക്കറി മേഖലകളിലൊക്കെ തേങ്ങയുടെയും അനുബന്ധ ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും വിലവർധന പ്രകടമാകുമെന്നത്​ ഉറപ്പ്​. ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ട്​ കരിക്ക്​ കച്ചവടക്കാർ സജീവമായത്​ തേങ്ങയുടെ വില ഇനിയും വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന്​ കർഷക കോൺഗ്രസ്‌ ജില്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി എബി ഐപ്പും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

