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    സൈബർ സുരക്ഷ ആഹ്വാനവുമായി കൊക്കൂൺ 2026ന് ഉജ്ജ്വല സമാപനം

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    സൈബർ സുരക്ഷ ആഹ്വാനവുമായി കൊക്കൂൺ 2026ന് ഉജ്ജ്വല സമാപനം
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    കൊ​ക്കൂ​ൺ 2026 സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ‍ഡ്രോ​ൺ പ​റ​ത്തി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ രം​​ഗ​ത്ത് ലോ​കം നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ഹാ​രം നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സൈ​ബ​ർ സു​ര​ക്ഷ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സാ​യ കൊ​ക്കൂ​ൺ 2026ന് ​സ​മാ​പ​നം.

    കൊ​ച്ചി ​ഗ്രാ​ന്റ് ഹ​യാ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ‍ഡ്രോ​ൺ പ​റ​ത്തി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ന്ദി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി 2027 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 21മു​ത​ൽ 28 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന കൊ​ക്കൂ​ൺ 20ാം പ​തി​പ്പ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    മ​ന്ത്രി റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഹൈ​ബി ഈ​ഡ​ൻ എം.​പി മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ടോ​ണി ച​മ്മി​ണി എം.​എ​ൽ.​എ, സി​നി​മാ താ​രം ദു​ൽ​ഖ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ, ലു​ലു ​ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി, സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യും കൊ​ക്കൂ​ൺ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ റ​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ർ, വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും കോ-​ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ മ​നോ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാം, ഇ​സ്ട്ര പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​നു സ​ഖ​റി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    News Summary - Cocon 2026 Concludes Successfully
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