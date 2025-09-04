Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വിജിലൻസ്​ ജീവനക്കാർക്ക്​ ഉത്സവബത്ത നിഷേധിച്ച്​ കൊച്ചിൻ ദേവസ്വം ബോർഡ്

    അനുകൂല റിപ്പോർട്ടുകൾ നൽകാത്തതിന്‍റെ പകവീട്ടലെന്ന്​ ആരോപണം
    Cochin Devaswom Board
    കൊ​ച്ചി: കൊ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ഓ​ണ​ക്കാ​ല ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത നി​ഷേ​ധി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം​വ​രെ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്ന ബ​ത്ത ഇ​ത്ത​വ​ണ​ വി​ചി​ത്ര​ന്യാ​യം പ​റ​ഞ്ഞ്​ ത​ട​ഞ്ഞെ​ന്നാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ബോ​ർ​ഡി​ലെ മ​റ്റെ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തോ​ട്​ വി​വേ​ച​നം.

    പൊ​ലീ​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ച​വ​രാ​ണ്​ കൊ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ലെ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗം. ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി റാ​ങ്കി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ്​ ചീ​ഫ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മ​ട​ക്കം 11 പേ​രാ​ണ്​ വി​ജി​ല​ൻ​സി​ലു​ള്ള​ത്. ബോ​ർ​ഡി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ 400ല​ധി​കം ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​ണ്ഡാ​രം വ​ര​വ്​ എ​ണ്ണി​ത്തി​ട്ട​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം, ​ബോ​ർ​ഡി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​റ്റ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ അ​ഴി​മ​തി​യ​ട​ക്കം പ​രാ​തി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ ചു​മ​ത​ല.

    ഇ​ത്ത​രം​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ലെ ചി​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്കം ന​ട​പ​ടി നേ​രി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ബോ​ർ​ഡി​ലെ ചി​ല​രു​ടെ താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​ത്ത​താ​ണ്​ ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ആ​രോ​പ​ണം.

    ഇ​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന-​വേ​ത​ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡാ​ണ്. എ​ങ്കി​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം​വ​രെ കി​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ പെ​ൻ​ഷ​നൊ​പ്പം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വീ​ണ്ടും ബ​ത്ത ന​ൽ​ക​രു​തെ​ന്ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ഇ​ത്ത​വ​ണ നി​ഷേ​ധി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്​ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം 3000 രൂ​പ വീ​തം ബോ​ണ​സ്​ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന്​​​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.ബോ​ർ​ഡി​ൽ പ്ര​തി​മാ​സം ശ​രാ​ശ​രി അ​മ്പ​തോ​ളം പ​രാ​തി​ക​ൾ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​തി​മാ​സം 20,000 രൂ​പ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​ഫ​ലം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ബോ​ർ​ഡ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത നി​ഷേ​ധി​ച്ച​തി​ൽ​ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗം ബ​ഹി​ഷ്​​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​മെ​ന്ന​ ഒ​ഴു​ക്ക​ൻ മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ​ത്രേ​ ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ‘സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ലം​ഘി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല’

    ​വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക്​ പെ​ൻ​ഷ​നൊ​പ്പം ഉ​ത്സ​വ​ബ​ത്ത ഉ​ള്ള​തി​നാ​ൽ മ​റ്റൊ​ന്ന്​ കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​ വി​ല​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ട്. അ​ത്​ ലം​ഘി​ച്ച്​ വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ വി​ഭാ​ഗം ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ആ​നു​കൂ​ല്യം ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ല. മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്താ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ല്ല. മു​മ്പ്​ തെ​റ്റ്​ സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ തു​ട​രു​ക​യ​ല്ല, തി​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ വേ​ണ്ട​ത്. ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന്​ വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷം അ​വി​ടെ​ത്ത​ന്നെ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​നൊ​പ്പ​മു​ള്ള ബ​ത്ത മാ​ത്ര​മേ ന​ൽ​കു​ന്നു​ള്ളൂ.

    (കെ. ​ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ (പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, കൊ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്)

