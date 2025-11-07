Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 7 Nov 2025 9:45 AM IST
    date_range 7 Nov 2025 9:45 AM IST

    അടുക്കളയിൽ പാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പത്തി വിടർത്തി മൂർഖൻ

    പാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പ്

    റാന്നി: അടുക്കളയിൽ പാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ പത്തി വിടർത്തി നിന്ന മൂർഖൻ പാമ്പ് ഭീതി പരത്തി. അഞ്ചര അടി നീളമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പ് ഒരു മണിക്കൂറോളമാണ് വീട്ടുകാരെ ഭയപ്പെടുത്തിയത്. അങ്ങാടി പേട്ട ജങ്ഷനിൽ സമീപം താമസിക്കുന്ന രാജാ നസീറിന്‍റെ വീട്ടിലാണ് സംഭവം.

    ശാസ്താംകോവിൽ ലോഡ്ജിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുകയാണ് രാജാ. വീടിന്‍റെ അടുക്കളയിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിനും പാത്രങ്ങൾക്കും ഇടയിലാണ് മൂർഖനെ കണ്ടത്. വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉതിമൂട്ടില്ലുള്ള മാത്തുക്കുട്ടി വീട്ടിലെത്തി പാമ്പിനെ പിടികൂടി.

    പമ്പാനദിയിൽ വലിയ തോടിന്‍റെ തീരമായതിനാൽ പെരുമ്പാമ്പും മൂർഖൻ പാമ്പും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ഭീഷണിയാണ്.

    News Summary - Cobra slithers between dishes in the kitchen in Ranni
