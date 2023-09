cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ​ഹ​ക​ര​ണ​ബാ​ങ്കു​ക​ളി​ലെ ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ത​ട​യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നു ത​വ​ണ​യി​ല​ധി​കം ഒ​രു അം​ഗം വാ​യ്പ സം​ഘ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​മാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ന്‍ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി കേ​ര​ള സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘം മൂ​ന്നാം ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി. സ​ഹ​ക​ര​ണ സം​ഘ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​രേ വ്യ​ക്തി​ക​ള്‍ ത​ന്നെ ദീ​ര്‍ഘ​കാ​ലം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ലാ​യി ശ്ര​ദ്ധ​യി​ല്‍പെ​ട്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന്​ ബി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രി വി.​എ​ന്‍. വാ​സ​വ​ന്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. Show Full Article

Co-operative bank committees should not be elected for three consecutive terms