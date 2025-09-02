Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 11:26 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 11:26 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവാഹവാർഷികം; കല്യാണക്കത്ത്‌ പങ്കുവെച്ച്‌ മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    V sivankutty
    വി. ശിവൻ കുട്ടി, ഫേസ് ബുക്കിൽ പങ്കുവെച്ച മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവാഹ കത്ത്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 46-ാം വി​വാ​ഹ വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും ഭാ​ര്യ ക​മ​ല​ക്കും വ്യ​ത്യ​സ്‌​ത രീ​തി​യി​ൽ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ച്‌ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. വി​വാ​ഹ ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്ത്‌ പ​ങ്കു​വ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്‌. 1979ൽ ​ക​ണ്ണൂ​ർ സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ച​ട​യ​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വി​വാ​ഹ ക്ഷ​ണ​ക്ക​ത്താ​ണ്‌ ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി പ​ങ്കു​വ​ച്ച​ത്‌.

    പി​ന്നാ​ലെ സ​മൂ​ഹ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശം​സ വൈ​റ​ലാ​യി. ബി​നീ​ഷ്‌ കോ​ടി​യേ​രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​ല​രും ആ​ശം​സ പ​ങ്കി​ട്ടു. വി​വാ​ഹ വാ​ർ​ഷി​ക ദി​ന​ത്തി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​യ​മ​സ​ഭ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ കു​ഴ​ഞ്ഞു​വീ​ണ്‌ മ​രി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ജു​നൈ​സ്‌ അ​ബ്‌​ദു​ല്ല​ക്ക് അ​ന്ത്യാ​ഞ്‌​ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​മെ​ത്തി.

    ശേ​ഷം പൊ​ലീ​സ്‌ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​ത്‌ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വ​സ​തി​യി​ലേ​ക്ക്‌ മ​ട​ങ്ങി. വൈ​കി​ട്ട്‌ നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ ര​ണ്ട്‌ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    1979 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടി​നാ​ണ് വ​ട​ക​ര ഒ​ഞ്ചി​യം തൈ​ക്ക​ണ്ടി സ്വ​ദേ​ശി​നി​യും ത​ല​ശേ​രി സെ​ന്റ്‌ ജോ​സ​ഫ്‌​സ്‌ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യു​മാ​യ ക​മ​ല​യെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ത​ല​ശേ​രി ടൗ​ണ്‍ ഹാ​ളി​ൽ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​ത്.

    കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് എം.​എ​ല്‍.​എ​യും സി.​പി.​എം ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ജി​ല്ലാ സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യേ​റ്റ് അം​ഗ​വു​മാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു വി​വാ​ഹം.

