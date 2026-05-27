    Kerala
    Posted On
    date_range 27 May 2026 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 27 May 2026 12:55 PM IST

    ഇ.ഡി പരിശോധന അഞ്ച് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു; വീണ വിജയന്റെ മൊഴിയെടുക്കൽ തുടരുന്നു, പിണറായിയുടെ വസതിയുൾപ്പെടെ പത്തിടങ്ങളിൽ വ്യാപക റെയ്ഡ്

    മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന
    തിരുവനന്തപുരം: സി.എം.ആർ.എൽ മാസപ്പടി കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണാ വിജയന്റെ മൊഴി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) രേഖപ്പെടുത്തി. തിരുവനന്തപുരത്തെ വസതിയിലെത്തിയാണ് ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊഴിയെടുത്തത്. ഇതിന് പുറമെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയന്റെ വീട്, സി.എം.ആർ.എൽ ഓഫിസ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ പത്തിടങ്ങളിലാണ് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്. പരിശോധന അഞ്ച് മണിക്കൂർ പിന്നിട്ടു.

    തിരുവനന്തപുരത്തെ വാടകവീട്ടിൽ പിണറായി വിജയൻ ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഇ.ഡി സംഘം പരിശോധനക്കായി എത്തിയത്. കണ്ണൂരിലെ വീട്ടിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട്. സി.എം.ആർ.എൽ എം.ഡി ശശിധരൻ കർത്തയുടെ വസതിയിലും മുൻ മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട്ടെ വീട്ടിലും റെയ്ഡ് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കേസിൽ ഇ.ഡി അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടികൾ.

    മുഹമ്മദ്‌ റിയാസിന്റെ കോഴിക്കോട് കൊട്ടൂളിയിലെ വീടിനു മുന്നിൽ സി.പി.എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധം - പി. സന്ദീപ്

    സി.എം.ആർ.എൽ മാസപ്പടി കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇന്നലെ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇ.ഡി അന്വേഷണം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കരിമണൽ കമ്പനി എം.ഡി ശശിധരൻ കർത്ത, കമ്പനി ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫിസർ കെ.എസ്. സുരേഷ് കുമാർ, ജീവനക്കാരായ അഞ്ജു റേച്ചൽ, ചന്ദ്രശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു. മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരാഴ്ചത്തെ സാവകാശം വേണമെന്ന കമ്പനിയുടെ ആവശ്യവും കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല.

    പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ വിജയന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് കമ്പനിക്ക് ചെയ്യാത്ത സേവനത്തിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നൽകിയെന്ന എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ കണ്ടെത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇ.ഡിയും കേസിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. കേസിൽ കമ്പനി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമൻസ് നൽകുകയും റെയ്ഡ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

    ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ പേരിൽ തങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കമ്പനിക്കെതിരെ ഇ.ഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ തെളിവുകളില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്.

    TAGS:ED raidVeena VijayanPinarayi VijayanCMRLExalogic Company
    News Summary - CMRL Monthly Payment Case: ED Records Veena Vijayan's Statement
