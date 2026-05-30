Posted Ondate_range 30 May 2026 7:38 PM IST
Updated Ondate_range 30 May 2026 7:38 PM IST
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്: പ്രിന്സിപ്പലിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത നടപടി പിന്വലിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശംtext_fields
News Summary - CM VD Satheesan Orders Withdrawal of Suspension of Principal Who Posted Against Him on Facebook
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഫേസ്ബുക്കില് പോസ്റ്റിട്ട സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പലിനെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത നടപടി പിന്വലിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശന് നിര്ദ്ദേശിച്ചു.
ആറ്റിങ്ങല് മോഡല് ഹയര് സെക്കൻഡറി സ്കൂള് പ്രിന്സിപ്പല് എസ്. ജവാദിനെയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര് ഇന്നലെ സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. വിഷയത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയോ ഓഫിസോ പരാതി നല്കിയിരുന്നില്ല.
പുറമേ നിന്നുളള പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സസ്പെന്ഷന്. വിരമിക്കാന് രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെയാണ് അധ്യാപകനെതിരെ നടപടിയെടുത്തത്. ഈ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണ് സസ്പെന്ഷന് പിന്വലിക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി നിര്ദ്ദേശം നല്കിയത്.
