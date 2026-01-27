Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    27 Jan 2026 10:14 PM IST
    27 Jan 2026 10:14 PM IST

    സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ പാര്‍ട്ടി നിശ്ചയിക്കും, ആരും സ്വയം കുപ്പായം അണിയേണ്ട -പിണറായി

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ആ​രും സ്വ​യം സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തേ​ണ്ടെ​ന്നും കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത്​ പാ​ർ​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ന​ട​ന്ന പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രാ​മ​ർ​ശം.

    സ​മ​യ​മാ​കു​മ്പോ​ള്‍ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ പാ​ര്‍ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സി​റ്റി​ങ്​ എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​ര്‍ മ​ണ്ഡ​ലം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക​യും ന​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ള്‍ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. മ​റ്റ്​ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം തീ​രു​മാ​നി​ക്കും. ചി​ല​പ്പോ​ള്‍ നി​ങ്ങ​ള്‍ ത​ന്നെ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ക​ളാ​കും.

    പാ​ർ​ട്ടി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത്​ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ മാ​റേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യും ഉ​ണ്ടാ​യേ​ക്കാം. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തു​ട​ര്‍ഭ​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഭ​വ​ന സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​രി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്ക​ണം. പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​നും പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ നേ​രെ​യു​ള്ള ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ക്കി ഭ​വ​ന സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ത്തെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നും പി​ണ​റാ​യി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    നേ​ര​ത്തെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജു എ​ബ്ര​ഹാം ആ​റ​ന്മു​ള​യി​ല്‍ വീ​ണ ജോ​ര്‍ജും കോ​ന്നി​യി​ല്‍ കെ.​യു. ജെ​നീ​ഷ് കു​മാ​റും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ പ​രോ​ക്ഷ​മാ​യി ത​ള്ളു​ന്ന​താ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​സം​ഗം. ചൊ​വാ​ഴ്ച സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി യോ​ഗ​വും ന​ട​ന്നു.

