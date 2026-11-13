സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ സമരം: വിദ്യാർഥികളെ സന്ദർശിച്ച് പിണറായി വിജയൻ

സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ സമരം: വിദ്യാർഥികളെ സന്ദർശിച്ച് പിണറായി വിജയൻtext_fields
കൊച്ചി: കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ എസ്.എഫ്.ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സമരപ്പന്തലിലെത്തി. സർവകലാശാലാ കവാടത്തിൽ 13 ദിവസമായി നിരാഹാരമിരിക്കുന്ന സമരക്കാരെ അദ്ദേഹം അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയും അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു.
അധികാരികളുടെ പകപോക്കൽ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പി.എം. അശ്വന്ത്, കെ.വി. അഭിജിത്ത്, പി.എസ്. അർച്ചന എന്നീ വിദ്യാർഥികൾ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നത്. സമരക്കാരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായിട്ടും വി.സിയോ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോ തിരിഞ്ഞുനോക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയും സർവകലാശാലയുടെ നിലപാടിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. അറുപത് ദിവസത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളെ പുറത്തുനിർത്തിയിട്ടും മതിയായില്ലേയെന്നും ഇനിയെന്ത് മാപ്പാണ് വേണ്ടതെന്നുമായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം.
സംഘപരിവാർ നോമിനിയായി നിയമിതയായ താൽക്കാലിക വി.സി സിസ തോമസും അവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥി വിരുദ്ധ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 109 ദിവസമായി പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ്. പിണറായി വിജയനൊപ്പം സി.പി.എം കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയംഗം പി. രാജീവ്, എറണാകുളം ജില്ല സെക്രട്ടറി എസ്. സതീഷ്, എസ്.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എസ്. സഞ്ജീവ് എന്നിവരും സമരവേദിയിലുണ്ടായിരുന്നു.