Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 11:22 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 11:22 PM IST

    അര്‍ജന്‍റീന ഫുട്ബാള്‍ ടീമിന്‍റെ മത്സരം: കലൂർ സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം

    അര്‍ജന്‍റീന ഫുട്ബാള്‍ ടീമിന്‍റെ മത്സരം: കലൂർ സ്റ്റേഡിയം നവീകരണം ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിർദേശം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന​വം​ബ​റി​ൽ കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​നി​യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന്‍റെ സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ലൂ​ർ ജ​വ​ഹ​ര്‍ലാ​ല്‍ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്‍റെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യാ​ന്‍ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ ചേ​ർ​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. മ​ത്സ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ഒ​രു ഐ.​എ.​എ​സ് ഓ​ഫി​സ​റെ നി​യ​മി​ക്കും. ക​ര്‍ശ​ന സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്ക​ണം. ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​മി​തി സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ല്‍ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കും.

    ജി​ല്ലാ ത​ല​ത്തി​ല്‍ ക​ല​ക്ട​ര്‍ക്കാ​യി​രി​ക്കും ഏ​കോ​പ​ന ചു​മ​ത​ല. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ സം​ഘാ​ട​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ഏ​കോ​പി​ത​മാ​യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു. ഫാ​ന്‍ മീ​റ്റ് ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും യോ​ഗം ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്തു. പാ​ര്‍ക്കി​ങ്ങ്, ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ശു​ദ്ധ​ജ​ല വി​ത​ര​ണം, വൈ​ദ്യ​തി വി​ത​ര​ണം, മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക്ക​ര​ണം, തു​ട​ങ്ങി​യ ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ഏ​ര്‍പ്പാ​ടാ​ക്കും. യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്‍, വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രി പി. ​രാ​ജീ​വ്, ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക്, സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി റ​വാ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

