cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ വീ​ണ്ടും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കു​ന്നു. ഏ​പ്രി​ൽ 23ന്​ ​അ​ദ്ദേ​ഹം യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം. മ​യോ ക്ലി​നി​ക്കി​ലാ​ണ്​ ചി​കി​ത്സ. യാ​ത്ര​ക്ക്​ കേ​ന്ദ്രാ​നു​മ​തി​യും തേ​ടി. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ന്​ മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി മേ​യ്​ 10 ഓ​ടെ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യെ​ത്തി​യേ​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം ജ​നു​വ​രിയിൽ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ നടത്തിയ ചികിത്സക്ക്​ 26.82 ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പി​ഴ​വു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പി​ഴ​വ്​ തി​രു​ത്തി പു​തി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി.

