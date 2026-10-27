‘ആ കുട്ടി തല മുണ്ഡനം ചെയ്തതിൽ വിഷമമുണ്ട്, എട്ടുതവണ സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തി’; സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരത്തിൽ സതീശൻ

‘ആ കുട്ടി തല മുണ്ഡനം ചെയ്തതിൽ വിഷമമുണ്ട്, എട്ടുതവണ സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തി’; സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ സമരത്തിൽ സതീശൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ആ കുട്ടി തലമുണ്ഡനം ചെയ്തതിൽ വിഷമമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ.
സമരം ചെയ്യുന്ന എൽ.പി.എസ്.ടി റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സമരക്കാരുമായി എട്ടുതവണ ഈ സർക്കാർ ചർച്ച നടത്തി. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ അവർ ഉന്നയിച്ച അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിലും ഉറപ്പ് കൊടുത്തു.
അഞ്ചാമതായി അവർ ഉന്നയിച്ചത് അനുപാതം കുറച്ച് നിയമനം നടത്തണമെന്നാണ്. അതെങ്ങനെ നടപ്പാക്കാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ ചോദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് കൊല്ലം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്തവരെ തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്തവരാണ് ഇപ്പോൾ തല മൊട്ടയടിച്ച ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. കെ.എ.എസ് നിയമനത്തിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകും.
എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ കാണിച്ച ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് ഇതിന് കാരണം. കേഡർ തസ്തികയിലേക്ക് കെ.എ.എസിൽ 32 ഒഴിവ് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പി.എസ്.സിയെ അറിയിച്ചു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പി.എസ്.സി ആളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ രണ്ട് ഒഴിവേയുള്ളൂയെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർഥി -അധ്യാപക അനുപാതം 1:25 ആയി കുറക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഓൾ കേരള എൽ.പി.എസ്.ടി.എ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സമരം നടത്തുന്നതിനിടെ, സമരസമിതി സെക്രട്ടറി എസ്. വളർമതിയാണ് തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് നിരാഹാരം നടത്തിയത്.
എയ്ഡഡ് നിയമനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള സർക്കുലർ മരവിപ്പിക്കുക, റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അർഹമായ നിയമനാവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക, റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർക്ക് നിയമനം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചശേഷം മാത്രം തുടർനിയമനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് സമരക്കാർ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ അസോസിയേഷൻ നടത്തുന്ന സമരം 114ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് സമരം നടത്തിയത്.