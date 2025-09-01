Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right'പ​ല​രും ലാ​ഭം മാ​ത്രം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 10:36 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 10:36 PM IST

    'പ​ല​രും ലാ​ഭം മാ​ത്രം നോ​ക്കി ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ട​ത്തു​ന്നു​': സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ല​രും ലാ​ഭം മാ​ത്രം നോ​ക്കി ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ട​ത്തു​ന്നു​: സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ വി​മ​ർ​ശ​ന​വു​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ചി​കി​ത്സാ ചെ​ല​വ് ഭീ​മ​മാ​യി കൂ​ടു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​ല​രും ലാ​ഭം മാ​ത്രം നോ​ക്കി ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. ഒ​രേ മാ​നേ​ജു​മെ​ന്‍റു​കാ​ർ പ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളാ​ണ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ലാ​ഭ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും ചി​കി​ത്സ​യ​ല്ല ലാ​ഭം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    180 കോ​ടി​യു​ടെ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ക്ക് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ചി​ല പ്ര​ധാ​ന സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ലാ​ണ്​ വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ ക​മ്പ​നി​ക​ള്‍ മു​ത​ല്‍ മു​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. സൂ​പ്പ​ര്‍ സ്‌​പെ​ഷ്യാ​ലി​റ്റി സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള അ​ത്ത​രം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളു​ടെ പേ​രി​ലോ മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റി​ലോ ഒ​ന്നും മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നി​ല്ല. ന​ന്നാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന അ​ത്ത​രം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ലാ​ഭ​മെ​ടു​ക്ക​ലാ​ണ് നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നു​പി​ന്നി​ല്‍.

    പ​ല ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ഈ ​ഗ​ണ​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. രോ​ഗി​ക​ള്‍ക്ക് വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടാ​ക്കി മു​ട​ക്കു​മു​ത​ല്‍ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നും ലാ​ഭം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് അ​വ​ര്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സാ​ചെ​ല​വ് സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന് താ​ങ്ങാ​നാ​വും വി​ധം രോ​ഗീ പ​രി​ച​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ള്‍ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​വി​ഷ്‌​ക​രി​ച്ചു​വ​രു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:healthcareprivate hospitalsPinarayi VijayanKerala News
    News Summary - CM against private hospitals
    Similar News
    Next Story
    X