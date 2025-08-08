Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 11:36 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 11:38 PM IST

    ഗൂഢാലോചനക്ക്​ വ്യക്​തമായ തെളിവ്: വാർത്തസമ്മേളനത്തിനിടെ ​‘ഉന്നത​ന്‍റെ’ ഫോൺവിളി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​​നെ കു​രു​ക്കാ​ൻ സ​ജീ​വ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ​നാ​ട​കീ​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​മെ​ന്ന്​ അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ട്​ ഉ​ന്ന​ത​നാ​യ അ​ജ്ഞാ​ത​ന്‍റെ ഫോ​ൺ​വി​ളി. ഹാ​രി​സി​​നെ​തി​രെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ജ​ബ്ബാ​റി​​ന്‍റെ​യും സൂ​പ്ര​ണ്ട്​ സു​നി​ൽ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ​യും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം തു​ട​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ സൂ​​പ്ര​ണ്ടി​ന്‍റെ ഫോ​ണി​ൽ ഉ​ന്ന​ത​ന്‍റെ വി​ളി​യെ​ത്തി​യ​ത്. വാ ​പൊ​ത്തി സം​സാ​രി​ച്ച്​ തു​ട​ങ്ങി​യ സൂ​പ്ര​ണ്ട്, ഫോ​ൺ ക​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്​ മു​​മ്പേ ‘‘സാ​റേ ആ ​എ​ൻ​ക്വ​യ​റി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വാ​യി​ക്കാ​ൻ... (പ​റ​യു​ന്നു)’’ എ​ന്ന്​ ​പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​നോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. അ​​​പ്പോ​ഴും ഫോ​ണി​ന്‍റെ മ​റു​ത​ല​യ്ക്ക​ൽ സം​സാ​രം തു​ട​രു​ന്ന​തും അ​വ്യ​ക്​​ത​മാ​യി കേ​ൾ​ക്കാം. പി​ന്നാ​ലെ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റി​​​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ വാ​യി​ക്കു​ക​യും ​ചെ​യ്യു​ന്നു. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം പു​റ​ത്തി​രു​ന്ന്​ ആ​രോ നി​യ​​ന്ത്രി​ക്കു​ക​യും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്​​തി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ ഇ​തെ​ല്ലാം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വാ​യി​ച്ച്​ ഹാ​രി​സി​നെ സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ൽ നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഉ​ന്ന​ത​​ന്‍റെ താ​ൽ​പ​ര്യം. ആ​രാ​ണ്​ ആ ​ഉ​ന്ന​ത​ൻ എ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​നി അ​റി​യാ​നു​ള്ള​ത്.

    ഗൂഢാലോചന -പ്രതിപക്ഷനേതാവ്​

    തൃ​ശൂ​ർ: തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ലെ അ​പ​ര്യാ​പ്​​ത​ത​ക​ൾ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​നെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​ത് ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​​ൽ ക​ഫീ​ല്‍ ഖാ​നെ ബി.​ജെ.​പി വേ​ട്ട​യാ​ടി​യ​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ ക്രൂ​ര​മാ​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​നേ​താ​വ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ.

    ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന് സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്കെ​തി​രെ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്. ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ ഉ​പ​ക​ര​ണം കാ​ണാ​തെ പോ​യെ​ന്ന് ക​ള്ളം പ​റ​ഞ്ഞ് മോ​ഷ​ണ​ക്കു​റ്റം ചു​മ​ത്താ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ചു. പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ര്‍ന്ന​പ്പോ​ള്‍ കാ​ണാ​തെ​പോ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണം ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന ഡോ​ക്ട​റെ അ​പ​കീ​ര്‍ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജ് പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ലും സൂ​പ്ര​ണ്ടും ചേ​ര്‍ന്ന് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്നും സ​തീ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.


    ഹാരിസിനെ സംശയനിഴലിലാക്കിയ കണ്ടെത്തലിൽ വഴിത്തിരിവ്; വിശദീകരണവുമായി സ്ഥാപന ഉടമ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഡോ. ​ഹാ​രി​സ്​ ചി​റ​ക്ക​ലി​നെ സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ൽ നി​ര്‍ത്തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലി​ല്‍ വ​ഴി​ത്തി​രി​വ്. ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​ന്‍റെ മു​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത് നെ​ഫ്രോ​സ്കോ​പ്പ് എ​ന്ന ഉ​പ​ക​ര​ണം ന​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​ലാ​ൻ ആ​ണെ​ന്ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ന്നാ​ക്കു​ന്ന കൊ​ച്ചി​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​നം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. കാ​ണാ​താ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് പ​ക​രം പു​തി​യ​ത് വാ​ങ്ങി​യ​തി​ന്‍റെ ബി​ൽ അ​ല്ലെ​ന്നും ക​മ്പ​നി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഡോ. ​ഹാ​രി​സി​നെ​തി​രെ അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ പൊ​ളി​ഞ്ഞ​ത്.

    ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​ലാ​നി​ൽ നെ​ഫ്രോ​സ്കോ​പ്പ് എ​ന്ന് എ​ഴു​തു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം മോ​സി​ലോ​സ്കോ​പ്പ് എ​ന്ന് എ​ഴു​തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സ​ര്‍വീ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​ക്ക്​ പ​റ്റി​യ പി​ഴ​വാ​ണി​തെ​ന്നും സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ ഒ​രു വാ​ർ​ത്താ​ചാ​ന​ലി​നോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. നെ​ഫ്രോ​സ്കോ​പ്പ് ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല. അ​തി​നാ​ൽ ത​ന്നെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തു​നി​ന്ന് ഉ​പ​ക​ര​ണം കൊ​ച്ചി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ത​ന്നെ നെ​ഫ്രോ​സ്കോ​പ്പ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു.

    ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​പ്പോ​ള്‍ ത​ന്നെ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​ലാ​ൻ ആ​ണ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    TAGS:Press ConferenceconspiracyDr Haris Chirakkal
    News Summary - Clear evidence of conspiracy: phone call during a press conference
