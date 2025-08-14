Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Aug 2025 11:17 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2025 11:17 PM IST

    അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് ക്ലീ​ൻ​ചി​റ്റ്: അടി ഇരന്നുവാങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാറും

    അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് ക്ലീ​ൻ​ചി​റ്റ്: അടി ഇരന്നുവാങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാറും
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന കേ​സി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ കു​രു​ങ്ങി​യ എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം ക്ലീ​ൻ​ചി​റ്റ് ന​ൽ​കി ഡി.​ജി.​പി പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കും തു​ട​ർ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്കും എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഓ​ഫി​സി​ന്‍റെ​യും ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളാ​ണ് വി​ജി​ല​ൻ​സ് കോ​ട​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഏ​ൽ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന ക​ന​ത്ത പ്ര​ഹ​ര​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ.

    തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം ക​ല​ക്ക​ൽ, ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച, അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​നം എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ പ​ല​ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണം നേ​രി​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഡി.​ജി.​പി പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്താ​നു​ള്ള ശി​പാ​ർ​ശ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ 18ന് ​മ​ന്ത്രി​സ​ഭ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലെ അ​നൗ​ചി​ത്യം മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സി.​പി.​ഐ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യെ​ങ്കി​ലും എ​തി​ർ​പ്പു​ക​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ള​ല്ലാ​തെ കേ​സു​ക​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം നി​ഷേ​ധി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ല​പാ​ട്.

    സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് ഡോ. ​ഷേ​ഖ് ദ​ർ​വേ​ഷ് സാ​ഹി​ബ് വി​ര​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​നെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് വി​ജി​ല​ൻ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ത​ട​സ്സ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഴി​മ​തി ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി പ​ട്ടി​ക​യി​ലേ​ക്ക് യു.​പി.​എ​സ്.​സി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യി​ല്ല.

    ഇ​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച് 20നാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​ന കേ​സി​ൽ അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ് ന​ൽ​കി തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സ്പെ​ഷ​ൽ ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റി​ഗേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് എ​സ്.​പി ഷി​ബു പാ​പ്പ​ച്ച​ൻ മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പി.​വി. അ​ൻ​വ​റി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ ക​ഴ​മ്പി​ല്ലെ​ന്നും പ​ല​തും ആ​രോ​പ​ണം മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത​യും കൃ​ത്യ​ത​യും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യി​രു​ന്ന യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത ഫ​യ​ൽ മ​ട​ക്കി കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. പ​ക്ഷേ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ഇ​ട​പെ​ട്ട് യോ​ഗേ​ഷ് ഗു​പ്ത​ക്ക് മേ​ൽ സ​മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ​ക്കൊ​ണ്ട് ഫ​യ​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​പ്പി​ച്ച് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പി​ന് കൈ​മാ​റു​ക​യും ഏ​പ്രി​ൽ 15ന് ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ക്ലീ​ൻ ചി​റ്റ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യു​ള്ള കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ​യും അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന്‍റെ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് വീ​ണ്ടും വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി മെ​ഡ​ലി​ന് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​യു​ടെ ക​ത്തും ഏ​റെ വി​വാ​ദ​മാ​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​രു​മ്പോ​ൾ യു.​പി.​എ​സ്.​സി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കാ​ണി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ആ​റാം ത​വ​ണ​യും മെ​ഡ​ലി​നാ​യി ഷേ​ഖ് ദ​ർ​വേ​ഷ് സാ​ഹി​ബ് ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് ബ്യൂ​റോ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് എ​തി​രാ​യ​തോ​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ ക​ത്ത് കേ​ന്ദ്രം ത​ള്ളു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Clean chit to Ajith Kumar: Setback for the Chief Minister and the government
