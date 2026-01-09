Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Jan 2026 11:09 PM IST
    date_range 9 Jan 2026 11:09 PM IST

    എൻ.സി.പി നേതൃയോഗത്തിൽ ഉന്തുംതള്ളും; യോഗം ഉ​പേക്ഷിച്ചു

    എൻ.സി.പി നേതൃയോഗത്തിൽ ഉന്തുംതള്ളും; യോഗം ഉ​പേക്ഷിച്ചു
    കൊ​ച്ചി: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യാ​നും ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഫ​ലം വി​ല​യി​രു​ത്താ​നും ചേർന്ന എ​ൻ.​സി.​പി സം​സ്ഥാ​ന നി​ർ​വാ​ഹ​ക സ​മി​തി​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ന്തും​ത​ള്ളും. മ​ന്ത്രി എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗം കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യു​ടെ വ​ക്കോ​ള​മെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ പാ​തി​വ​ഴി​യി​ൽ പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടു.

    എ​ല​ത്തൂ​രി​ൽ എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നും കു​ട്ട​നാ​ട്​ സീ​റ്റി​ൽ തോ​മ​സ്​ കെ. ​തോ​മ​സും വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ നി​ർ​ജീ​വാ​വ​സ്ഥ​യും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ ഉ​ട​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.​ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ന​ട​ത്താ​തെ സി​റ്റി​ങ്​ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ശ​ശീ​ന്ദ്ര​നും തോ​മ​സ്​ കെ. ​തോ​മ​സും വീ​ണ്ടും മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കൂ​ടി​യാ​യ തോ​മ​സ്​ കെ. ​തോ​മ​സ്​ അ​ടു​ത്തി​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​വി​ഭാ​ഗം ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തു.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ കൂ​ടി​യാ​യ മു​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ്​ ക​ടു​ത്ത വി​മ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. മ​ന്ത്രി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​നി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് മുമ്പ് പ​റ​ഞ്ഞ വാ​ക്ക്​ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മു​ക്കം മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഏ​ഴു​ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ച്ച ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ സ്വ​യം പി​ന്മാ​റണ​മെ​ന്ന്​ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​പി. അ​ബ്​​ദു​ൽ​അ​സീ​സും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ച്ച കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ടി.​വി. ബേ​ബി, സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്​ പ​ദ​വി​യി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​തോ​ടെ യോ​ഗം ബ​ഹ​ള​ത്തി​ൽ മു​ങ്ങുകയും സംഘർഷത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു.

