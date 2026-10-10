ടോൾ പിരിവ് പുനരാരംഭിച്ചു; നാട്ടിക ടോൾ പ്ലാസയിൽ സംഘർഷം, എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കി

ടോൾ പിരിവ് പുനരാരംഭിച്ചു; നാട്ടിക ടോൾ പ്ലാസയിൽ സംഘർഷം, എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കിtext_fields
തൃശൂർ: ദേശീയ പാത 66ലെ നാട്ടിക ടോൾ പ്ലാസയിൽ ടോൾ പിരിവ് പുനരാരംഭിച്ചത് വീണ്ടും സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ടോൾ പിരിവ് പുനരാരംഭിച്ചതിനെതിരെ എൽ.ഡി.എഫ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് സംഘർഷം. ടോൾ പ്ലാസയിലേക്ക് എത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞതോടെയാണ് ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായത്.
എൽ.ഡി.എഫ് നേതാക്കളായ സി.പി.എം ജില്ല സെക്രട്ടറി കെ.വി. അബ്ദുൽ ഖാദർ, വി.എസ്. സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നീക്കി. ഗീത ഗോപി എം.എൽ.എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ റോഡിലിരുന്ന് പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്.
ജനകീയ സമരത്തെ തുടർന്ന് നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന ടോൾ പിരിവ് വീണ്ടും ആരംഭിച്ചതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം. സ്ഥലത്ത് വൻ പോലീസ് സന്നാഹം തുടരുകയാണ്.
ദേശീയപാത 66-ൽ പണി പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ടോൾ പിരിക്കാനുള്ള ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നീക്കത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ, ടോൾ പിരിവ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.കെ. ബഷീർ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ എട്ടു മുതൽ ടോൾ പിരിക്കാനായിരുന്നു അധികൃതരുടെ തീരുമാനം.
ഒക്ടോബർ എട്ടിന് രാവിലെ എട്ടു മുതൽ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ്-ലീഗ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ച് പൊലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെ പൊലീസിന് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരികയും പിന്നീട് പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുകയും ചെയ്തു.
ടോൾ നിരക്കുകൾ
കാർ, ജീപ്പ്, വാൻ (ലൈറ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ): ഒരു വശത്തേക്ക് 120 രൂപ (അന്നേദിവസത്തെ മടക്കയാത്ര ഉൾപ്പെടെ 180 രൂപ).
ലൈറ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ വെഹിക്കിൾ (മിനിബസ് ഉൾപ്പെടെ): ഒരു വശത്തേക്ക് 195 രൂപ (മടക്കയാത്ര ഉൾപ്പെടെ 290 രൂപ).
ബസ്, ട്രക്ക്: ഒരു വശത്തേക്ക് 450 രൂപ (മടക്കയാത്ര ഉൾപ്പെടെ 610 രൂപ).
പ്രാദേശിക ഇളവ്: ടോൾപ്ലാസയ്ക്ക് 20 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള വാണിജ്യേതര വാഹന ഉടമകൾക്ക് പ്രതിമാസം 360 രൂപ.
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