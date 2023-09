cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ പാ​ല​ക്കാ​ട്: മോ​ട്ടോ​ര്‍ സൈ​ക്കി​ളി​ല്‍ ബ​സ് ഇ​ടി​ച്ച് ക​ല്ലേ​ക്കാ​ട് എ.​ആ​ര്‍. ക്യാ​മ്പി​ലെ സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ മ​രി​ച്ച കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക്ക് ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​വും മൂ​ന്ന് മാ​സ​വും ത​ട​വും 30,500 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍ മാ​ത്തൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി വാ​സു(43)​വി​നെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല ചീ​ഫ് ജു​ഡീ​ഷ്യ​ല്‍ മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് ശ്രീ​ജ ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ച​ത്. പി​ഴ അ​ട​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ മൂ​ന്ന് മാ​സം അ​ധി​കം ശി​ക്ഷ അ​നു​ഭ​വി​ക്ക​ണം. 2017 മെ​യ് അ​ഞ്ചി​ന് രാ​വി​ലെ 9.30 ഓ​ടെ ക​ല്ലേ​ക്കാ​ട് എ.​ആ​ര്‍ ക്യാ​മ്പി​ന് മു​ന്നി​ലാ​ണ് കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത്.

സി​വി​ല്‍ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ര്‍ സ​ന്ദീ​പ് ഓ​ടി​ച്ച മോ​ട്ടോ​ര്‍ സൈ​ക്കി​ളി​ല്‍ വാ​സു ഓ​ടി​ച്ചി​രു​ന്ന ബ​സ് ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രു​ക്കേ​റ്റ് ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് സ​ന്ദീ​പ് മ​രി​ച്ച​ത്. ട്രാ​ഫി​ക് പോ​ലീ​സ് സ​ബ് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ണ് കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​ത്. ആ​കെ 20 സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​ണ് കേ​സി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി പാ​ല​ക്കാ​ട് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഓ​ഫ് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ കെ. ​ഷീ​ബ ഹാ​ജ​രാ​യി. Show Full Article

Civil policeman killed by hitting a bus : Accused sentenced to one year and three months imprisonment and Rs 30,500 fine