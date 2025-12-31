പൊലീസുകാരൻ സ്റ്റേഷനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

പൊലീസുകാരൻ സ്റ്റേഷനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽtext_fields
മുഹമ്മ: സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. മുഹമ്മ സ്റ്റേഷനിലെ സീനിയർ സി.പി.ഒ എസ്. സന്തോഷ് കുമാർ (44) ആണ് മരിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ച നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു സന്തോഷ് കുമാർ. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമായിട്ടും വീട്ടിൽ എത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് കുടുംബം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ അടച്ചുപൂട്ടിയ ടെറസിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ആത്മഹത്യകുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.
