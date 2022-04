ജല അതോറിറ്റിയിലും സി.ഐ.ടി.യു സമരക്കൊടി: ഇന്നു മുതൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article തിരുവനന്തപുരം: കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്കും കെ.എസ്.ഇ.ബിക്കും പിന്നാലെ ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിക്ക് കീഴിലുള്ള ജല അതോറിറ്റിയിലും സി.ഐ.ടി.യു സമരത്തിലേക്ക്. ശമ്പളപരിഷ്കരണമടക്കം അഞ്ച് ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സത്യഗ്രഹം ആരംഭിക്കുന്നത്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ ഒന്നാം വാർഷികത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനത്തിൽ കൂടി സി.ഐ.ടി.യു നേതൃത്വത്തിൽ സമരക്കൊടി ഉയരുന്നത്.

ചുമതലയേറ്റ് ഒരു വർഷമായിട്ടും മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അംഗീകൃത ട്രേഡ് യൂനിയനുകളുടെ യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കാനോ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനോ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വിമർശനം ഉയരുന്നുണ്ട്. 2016 ലാണ് ജല അതോറിറ്റിയിൽ ശമ്പള പരിഷ്കണം നടത്തിയത്. 2019 ൽ ഇതി‍െൻറ കാലാവധി അവസാനിച്ചെങ്കിലും മാനേജ്മെന്‍റ് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ശമ്പള കമീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നൽകിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിഷ്ക്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. പുനഃസംഘടനയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഓഫിസുകളെ അവഗണിക്കുന്നതും ഓഫിസർമാർക്കായി കൂടുതൽ മേഖല ഓഫിസുകൾ തുടങ്ങാനുള്ള നീക്കവും സി.ഐ.ടി.യുവി‍െൻറ പ്രതിഷേധത്തിന് ശക്തിപകരുന്നു. സർവിസ്-പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നൽകുക, പി.എസ്.സി അംഗീകരിച്ച ടെക്നിക്കൽ സ്പെഷ്യൽ റൂൾ ഉത്തരവാക്കുക, സർവിസ് ഗ്രേഡിന് സി.എൽ.ആർ പരിഗണിക്കില്ലെന്ന ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കുക, ഉപഭോക്താക്കളെ വലയ്ക്കുന്ന പരിഷ്ക്കാരങ്ങൾ പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സത്യഗ്രഹം. എന്നാൽ പുനഃസംഘടനയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതേയുള്ളൂവെന്നാണ് അതോറിറ്റിയുടെ നിലപാട്. ശമ്പളപരിഷ്ക്കരണം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് സർക്കാറാണെന്നും അതോറിറ്റി വിശദീകരിക്കുന്നു. കെ.എസ്.ഇ.ബിയെയും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയെയും പോലെ ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണാനുകൂല സംഘടനകളാണ് സമരവുമായി രംഗത്തുള്ളതെന്നതാണ് വാർഷികത്തിൽ ഇടത് സർക്കാറിന് തലവേദനയാകുന്നത്. കെ.എസ്​.ഇ.ബി: ചർച്ച ചൊവ്വാഴ്ച നടന്നേക്കും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡി​ലെ സി.​പി.​എം അ​നു​കൂ​ല ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രു​ടെ സ​മ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മ​ന്ത്രി കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി നി​ശ്ച​യി​ച്ച ച​ർ​ച്ച ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്നേ​ക്കും. ര​ണ്ടു​ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്ട്​​ സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി യോ​ഗം വി​ളി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡി​ലെ ച​ർ​ച്ച മാ​റ്റി​യ​ത്. വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡ്​ ഓ​ഫി​സേ​ഴ്​​സ്​ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ്​ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു​ മു​ന്നി​ൽ സ​മ​രം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​ദ്യു​തി ബോ​ർ​ഡ്​ ആ​സ്ഥാ​നം വ​ള​യ​ൽ സ​മ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റം പി​ൻ​വ​ലി​ക്കും വ​രെ സ​മ​രം തു​ട​രു​മെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ സം​ഘ​ട​ന. Show Full Article

News Summary -

CITU also flagged off the strike at the Water Authority