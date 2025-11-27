Begin typing your search above and press return to search.
    സി.ഐയുടെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പ്; ‘അനാശാസ്യത്തിന് അറസ്റ്റിലായ യുവതിയെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പീഡിപ്പിച്ചു’

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് കു​റി​പ്പ്
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: അ​നാ​ശാ​സ്യ​ത്തി​ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ യു​വ​തി​യെ മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന് ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി​യ ചെ​ര്‍പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി സി.​ഐ ബി​നു തോ​മ​സി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പ്. പീ​ഡി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ത​ന്നെ നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ചെ​ന്നും ഇ​ക്കാ​ര്യം പു​റ​ത്ത​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    2014ല്‍ ​പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് സ​ർ​വി​സി​ലി​രി​ക്കെ ന​ട​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​വം​ബ​ര്‍ 15ന് ​ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ചെ​യ്ത ബി​നു തോ​മ​സി​ന്‍റെ കു​റി​പ്പി​ലു​ള്ള​ത്. ആ​രോ​പ​ണ​വി​ധേ​യ​നാ​യ മേ​ലു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ നി​ല​വി​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ല്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി​യാ​ണ്. ചെ​ര്‍പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ച് അ​നാ​ശാ​സ്യ​ത്തി​ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ യു​വ​തി​യാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ല്‍ പീ​ഡി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത അ​ന്നു ത​ന്നെ അ​വ​രെ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ട്ടു.

    അ​ന്നേ ദി​വ​സം രാ​ത്രി ഒ​രു ഉ​ന്ന​ത പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ ബി​നു തോ​മ​സി​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​പ്പം​കൂ​ട്ടി സ്ത്രീ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഇ​ക്കാ​ര്യം പ​റ​ഞ്ഞ് ത​ന്നെ നി​ര​ന്ത​രം മാ​ന​സി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് ബി​നു തോ​മ​സ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പി​ല്‍‌ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​റു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ചെ​ര്‍പ്പു​ള​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ ബി​നു തോ​മ​സ് ജോ​ലി​ക്ക് ക​യ​റി​യ​ത്. ന​വം​ബ​ര്‍ 15ന് ​ഉ​ച്ച​യോ​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ന്‍ ത​ന്റെ കോ​ട്ടേ​ജി​ലേ​ക്ക് പോ​യ ബി​നു പി​ന്നെ തി​രി​ച്ചു​വ​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ന്ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കോ​ട്ടേ​ജി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹ​ത്തോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് 32 പേ​ജു​ള്ള ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​ക്കു​റി​പ്പും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. തൊ​ട്ടി​ൽ​പാ​ലം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ് 52കാ​ര​നാ​യ ബി​നു.


    News Summary - CI's suicide note: 'A woman arrested for indecency was threatened and tortured by her superior officer'
