പോക്സോ കേസ് പ്രതിക്ക്​ ജാമ്യക്കാരനായി സി.ഐ; വിവരം ചോർന്നതോടെ ഒഴിഞ്ഞു

പോക്സോ കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യക്കാരനായി സി.ഐ; വിവരം ചോർന്നതോടെ ഒഴിഞ്ഞുtext_fields
പത്തനംതിട്ട: പോക്സോ കേസ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യക്കാരനായി സി.ഐ. പത്തനംതിട്ട സൈബർ സെൽ സി.ഐ സുനിൽ കൃഷ്ണനാണ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നിന്നത്. 13കാരിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ കിളിക്കൊല്ലൂർ സ്വദേശി ശങ്കരൻകുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സുനിൽ കൃഷ്ണൻ ജാമ്യം നിന്നത്.
ഇരുവരും അയൽവാസികളാണ്. പത്തനംതിട്ട ഏനാത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒന്നരമാസം മുമ്പാണ് ശങ്കരൻകുട്ടിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അറസ്റ്റിലായതിന് ശേഷം 40 ദിവസത്തോളം ജയിലിലായിരുന്ന ശങ്കരൻകുട്ടിക്കായി കഴിഞ്ഞമാസം 30നാണ് സി.ഐ അടക്കം രണ്ടുപേർ ജാമ്യത്തിനായി കോടതിയിൽ ഹാജരായത്.
പിന്നാലെ വിവരം ചോർന്നതോടെ സുനിൽ കൃഷ്ണൻ ജാമ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് മറ്റൊരാൾ ജാമ്യം നിന്നു.
