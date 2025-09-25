Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 3:48 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 3:48 PM IST

    ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രപരിസരം വൃത്തിഹീനം; ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയെന്ന്​ ഹൈകോടതി

    ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രപരിസരം വൃത്തിഹീനം; ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചയെന്ന്​ ഹൈകോടതി
    കൊച്ചി: ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രപരിസരം വൃത്തിഹീനമായി തുടരുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വീഴ്ചമൂലമാണെന്ന്​ ഹൈകോടതി.

    ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണത്തിന്​ ദേവസ്വം ബോർഡ് മരാമത്ത് വിഭാഗം എക്സി. എൻജിനീയർ, ചോറ്റാനിക്കര ദേവസ്വം അസി.എൻജിനീയർ തുടങ്ങിയവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നെങ്കിലും വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന്​ വിലയിരുത്തിയാണ്​ ജസ്റ്റിസ് വി. രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻബെഞ്ചിന്‍റെ നിരീക്ഷണം.

    സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും കോടതി നിർദേശം നൽകി. ക്ഷേത്രപരിസരം വൃത്തിഹീനമാണെന്ന പരാതിയിൽ സ്വമേധയാ എടുത്ത ഹരജിയാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്. തുടർന്ന്​ വിഷയം ഒക്ടോബർ 15ന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

