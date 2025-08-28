Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 11:56 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 11:56 PM IST

    ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പ്​ വീഴ്ച: പരാതി ഹരജിയായി സ്വീകരിച്ച്​ ഹൈകോടതി

    ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്ര നടത്തിപ്പ്​ വീഴ്ച: പരാതി ഹരജിയായി സ്വീകരിച്ച്​ ഹൈകോടതി
    കൊച്ചി: ചോറ്റാനിക്കര ക്ഷേത്രനടത്തിപ്പിലെ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച പരാതി സ്വമേധയാ ഹരജിയായി സ്വീകരിച്ച്​ ഹൈകോടതി. ക്ഷേത്രം അലങ്കോലപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണെന്നും അടുക്കളയടക്കമുള്ള മേഖലകൾ വൃത്തിഹീനമാണെന്നും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തമ്പി തിലകൻ എന്നയാൾ അയച്ച പരാതിയാണ്​ ജസ്റ്റിസ് വി. രാജ വിജയരാഘവൻ, ജസ്റ്റിസ് കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻബെഞ്ച്​ സ്വമേധയാ ഹരജിയായി പരിഗണിച്ചത്​.

    ജീവനക്കാരുടെ മോശം പെരുമാറ്റവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ ക്രമക്കേടും പൂജകളിലെ വീഴ്ചയുമടക്കം പരാതിയിലുണ്ട്​. വിഷയത്തിൽ കോടതി കൊച്ചിൻ​ ദേവസ്വം ബോർഡ്​, ചോറ്റാനിക്കര ദേവസ്വം തുടങ്ങിയവയുടെ വിശദീകരണംതേടി.

    പരാതിക്കൊപ്പം ലഭിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽനിന്ന്​ ക്ഷേത്ര പരിസരം വൃത്തിഹീനമാണെന്ന് വ്യക്തമാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കൊടിമരത്തിനടക്കം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നടത്തിപ്പ്​ കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുന്നില്ല. വിജിലൻസ്​ വിങ്ങിന്റെ മേൽനോട്ടമില്ലായ്മയും പ്രശ്നമാണ്​. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാനാവുന്ന നടപടികൾ അറിയിക്കാനാണ്​ ദേവസ്വത്തിനും ബോർഡിനും നിർദേശം നൽകിയത്. സെപ്​റ്റംബർ ഒമ്പതിന്​ ഹരജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

    TAGS:Chottanikkara templehigh courtKerala
    News Summary - Chottanikkara temple management lapses: High Court accepts complaint as petition
