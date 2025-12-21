Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 11:08 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 11:08 PM IST

    ക്രിസ്മസ് ആഘോഷ വിലക്ക്​: സ്‌കൂളുകളെ വർഗീയ പരീക്ഷണശാല ആക്കരുത്​ -മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    അ​വ​ധി​ക്കാ​ല ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം
    V Sivankutty
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളെ വ​ർ​ഗീ​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ശാ​ല​ക​ളാ​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ചി​ല സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ൾ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റു​ക​ൾ ക്രി​സ്മ​സ് ആ​ഘോ​ഷം​ വി​ല​ക്കി​യെ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും​ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കേ​ട്ടു​കേ​ൾ​വി​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണി​ത്. മ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ​യും പേ​രി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​നെ വി​ഭ​ജി​ക്കു​ന്ന ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ മോ​ഡ​ൽ ഇ​വി​ടെ അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ല. ജാ​തി-​മ​ത ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ഒ​ന്നി​ച്ച്​ പ​ഠി​ച്ച്​ വ​ള​രു​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വേ​ർ​തി​രി​വി​ന്റെ വി​ഷ​വി​ത്ത്​ പാ​കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത് അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ണ​വും ക്രി​സ്മ​സും പെ​രു​ന്നാ​ളും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ര​സ്പ​രം സ്‌​നേ​ഹി​ക്കാ​നും ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കാ​നും കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​രം ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ, വ​ർ​ഗീ​യ താ​ൽ​​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള ഇ​ട​മാ​യി വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളെ മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​ക്കു​ന്ന​ത് വി​വേ​ച​ന​മാ​ണ്. അ​ത്​ വെ​ച്ചു​പൊ​റു​പ്പി​ക്കി​ല്ല. വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ അ​വ​ധി​ക്കാ​ല നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ക്ലാ​സു​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. നീ​ണ്ട അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​ഠ​ന​ഭാ​ര ശേ​ഷം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ് ഈ ​ഇ​ട​വേ​ള. അ​ത് മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച്​ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​വ​ണം. പ​ഠ​ന​മി​ക​വി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ കാ​ണ​ണം. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ നി​ഷേ​ധി​ച്ച്, അ​വ​ധി​ക്കാ​ല​ത്ത് നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത ക്ലാ​സു​ക​ൾ അ​ടി​ച്ചേ​ൽ​പി​ക്ക​രു​തെ​ന്ന് എ​ല്ലാ സ്‌​കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    V Sivankutty Christmas 2025
