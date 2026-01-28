വാഗ്ദാനം പാലിച്ചു, ആശാവർക്കർമാർക്ക് 2000 രൂപ അലവൻസ് അനുവദിച്ച് ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം നഗരസഭ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted On 28 Jan 2026 10:01 PM IST
Updated On 28 Jan 2026 10:01 PM IST
News Summary - Chittoor-Thattamangalam Municipality grants Rs. 2000 allowance to ASHA workers
പാലക്കാട്: ആശാവർക്കർമാർക്ക് 2000 രൂപ അലവൻസ് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച് ചിറ്റൂർ-തത്തമംഗലം നഗരസഭ. യു.ഡി.എഫ് ഭരിക്കുന്ന പാലക്കാട് ചിറ്റൂര്- തത്തമംഗലം നഗരസഭയിലാണ് തീരുമാനമുണ്ടായത്. തീരുമാനം. പ്രത്യേക കൗണ്സില് യോഗത്തില് എടുത്ത തീരുമാനത്തെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. എല്.ഡി.എഫ് അംഗങ്ങളും തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ചു.
ഇതിനുവേണ്ട തുക തനത് ഫണ്ടില് നിന്ന് വകയിരുത്തും. തീരുമാനത്തില് സര്ക്കാരിന്റെ അംഗീകാരത്തിനായി ചിറ്റൂർ -തത്തമംഗലം നഗരസഭ അധികൃതർ അപേക്ഷ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ആശ വര്ക്കര്മാര്ക്ക് 2000 രൂപയുടെ പ്രത്യേക പ്രതിമാസ അലവന്സ് നല്കുമെന്ന് യു.ഡി.എഫ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു.
