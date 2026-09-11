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Madhyamam
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    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴി​ലെ കൈയാങ്കളി: രമ്യക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടിയില്ല

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    Congress leader and MLA Ramya Haridas during a public event, amid the recent Chirayinkeezhu clash controversy and KPCC disciplinary discussions
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴി​ലെ കൈ​യാ​ങ്ക​ളി വി​വാ​ദ​ത്തി​ൽ ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സി​നെ​തി​രെ എം.​എ​ൽ.​എ എ​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ ആ​ലോ​ച​ന. താ​ക്കീ​തി​ൽ ന​ട​പ​ടി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. അ​തേ സ​മ​യം, പാ​ള​യം പ്ര​ദീ​പി​നെ ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴി​ൽ​നി​ന്ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തും. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഒ​രു​കാ​ര്യ​ത്തി​ലും പ്ര​ദീ​പി​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ണ്ടാ​ക​രു​തെ​ന്നാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ടു​ത്ത നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് കെ.​പി.​സി.​സി. ഈ ​വി​വ​രം എം.​എ​ൽ.​എ​യെ​യും അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​യാ​ളെ ത​ന്റെ സ്റ്റാ​ഫി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ര​മ്യ ഹ​രി​ദാ​സ് ന​ട​ത്തി​യ നീ​ക്ക​ത്തി​ലും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന് അ​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ര​മ്യ​യെ അ​റി​യി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്​ തെ​ളി​യി​ക്കും​വി​ധം രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള തെ​ളി​വി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ര​മ്യ​ക്ക്​ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണ്.

    ക​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത് പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്റെ വ്യാ​പ്തി വ​ലു​താ​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്ന അ​നു​ന​യ ലൈ​നാ​ണ് കെ.​പി.​സി.​സി​ക്ക്. കൂ​ടു​ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​തെ വി​ഷ​യം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് നീ​ക്കം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക വി​യോ​ജി​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ് മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും മ​റ്റും പാ​ള​യം പ്ര​ദീ​പ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് വ​ഴി പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​രാ​തി​ക്ക്​ പ​രി​ഹാ​ര​മാ​കും. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത് എം.​എ​ൽ.​എ​യെ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ളെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി താ​ക്കീ​തി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സി​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​നി തീ​രു​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​ത്.

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    News Summary - Chirayinkeezhu Clash Controversy: KPCC Likely to Let Off Ramya Haridas with a Warning, Strict Action Against Palayam Pradeep
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