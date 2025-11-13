Begin typing your search above and press return to search.
    നൊമ്പരക്കാഴ്ചയായി കുഞ്ഞു വിനോദിനി

    നൊമ്പരക്കാഴ്ചയായി കുഞ്ഞു വിനോദിനി
    വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ വി​നോ​ദി​നി ചി​ത്രം വ​ര​ക്കു​ന്നു

    ചി​റ്റൂ​ർ: ഒ​ന്ന​ര മാ​സ​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​ക്കു​ശേ​ഷം, വ​ല​തു​കൈ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട സ​ങ്ക​ട​വു​മാ​യി വി​നോ​ദി​നി വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ഒ​മ്പ​തു വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ട് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​യെ​തു​ട​ർ​ന്ന് കൈ ​ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട കു​രു​ന്നി​ന്റെ വേ​ദ​ന നാ​ടി​നും സ​ങ്ക​ട​മാ​യി. സ​ഹോ​ദ​ര​നൊ​പ്പം ഓ​ടി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മു​റ്റ​ത്ത് വീ​ഴു​ക​യും കൈ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. പ​ല്ല​ശ്ശ​ന​യി​ൽ അ​മ്മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന വി​നോ​ദി​നി അ​വ​ധി​യാ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ച്ഛ​നും അ​മ്മ​യും താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി ശൊ​ര​പ്പാ​റ​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​ല്ല് പൊ​ട്ടി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യ വി​നോ​ദി​നി​യു​ടെ വ​ല​തു​കൈ പി​ന്നീ​ട് പ​ഴു​പ്പ് ക​യ​റി​യ​തി​ന് തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കു​ശേ​ഷം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് എ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മു​റി​വ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​ണ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം കൃ​ത്രി​മ​ക്കൈ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്ന് പി​താ​വ് വി​നോ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി കൃ​ത്രി​മ​ക്കൈ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​നി​ധി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Palakkad, amputated case
    News Summary - Child's hand amputation case
