Madhyamam
    Kerala
    7 Sept 2025 9:44 AM IST
    7 Sept 2025 9:44 AM IST

    ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കുട്ടിയുടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ബെ​ൽ​റ്റ് കു​ടു​ങ്ങി; ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി ട്രോ​മാ​കെ​യ​ർ

    12-year-old boy got a belt stuck around his neck while playing
    ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ 12 വയസ്സുകാരന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ബെ​ൽ​റ്റ് കു​ടു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ

    പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്​: ക​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ബെ​ൽ​റ്റ് കു​ടു​ങ്ങി​യ 12 വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക് ര​ക്ഷ​ക​രാ​യി ജി​ല്ല ട്രോ​മാ​കെ​യ​ർ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​റ്റ് വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ​മാ​ർ. പ​ന്ത​ല്ലൂ​ർ കി​ഴ​ക്കും​പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഫൈ​സ​ലി​​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ലാ​ണ് ബെ​ൽ​റ്റ് കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ഇ​ട്ടു​നോ​ക്കി​യ​താ​ണ് വി​ന​യാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യാ​ണ്​ സം​ഭ​വം. വീ​ട്ടു​കാ​രും അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളും ബെ​ൽ​റ്റ് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​സ​ഹ്യ​മാ​യ വേ​ദ​ന​യും ശ്വാ​സ​ത​ട​സ്സ​വും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ ദൗ​ത്യം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ പാ​ണ്ടി​ക്കാ​ട് ട്രോ​മാ​കെ​യ​ർ യൂ​നി​റ്റി​​ന്റെ സ​ഹാ​യം തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​റെ​നേ​ര​ത്തെ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ക​ഴു​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്​ ബെ​ൽ​റ്റ് അ​തി​വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൈ​വി​ര​ലി​ലും മ​റ്റും കു​ടു​ങ്ങു​ന്ന സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള 118ാമ​ത് കേ​സി​നാ​ണ് ട്രോ​മാ​കെ​യ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ക്ഷ​ക​രാ​യ​ത്. ടീം ​ലീ​ഡ​ർ മു​ജീ​ബി​​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ക്കീ​ർ കാ​രാ​യ, ഹ​നീ​ഫ കി​ഴ​ക്കും​പ​റ​മ്പ്, ബ​ഷീ​ർ മൂ​ർ​ഖ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ക്ഷാ​ദൗ​ത്യ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

