    date_range 10 Sept 2025 8:49 AM IST
    date_range 10 Sept 2025 8:49 AM IST

    വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ബില്ലുകളിൽ ചീഫ്​ സെക്രട്ടറിയുടെ വിയോജിപ്പ്​; എതിർപ്പറിയിച്ച്​ മന്ത്രിമാർ

    വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ ബില്ലുകളിൽ ചീഫ്​ സെക്രട്ടറിയുടെ വിയോജിപ്പ്​; എതിർപ്പറിയിച്ച്​ മന്ത്രിമാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ മൂ​ന്ന്​ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ. ​ജ​യ​തി​ല​ക്​ വി​യോ​ജ​ന​ക്കു​റി​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​ൽ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 15ന്​ ​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ബി​ല്ലു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു​ള്ള കു​റി​പ്പ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടേ​ത്​ അ​നാ​വ​ശ്യ കു​റി​പ്പു​ക​ളാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബി​ല്ലു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ 13ന്​ ​പ്ര​ത്യേ​ക മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം ചേ​രാ​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    ജീ​വ​നും സ്വ​ത്തി​നും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വെ​ടി​വെ​ച്ചു​കൊ​ല്ലാ​നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ്​ ക​ര​ട്​ ബി​ല്ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്ന്. രാ​ജ​കീ​യ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട ച​ന്ദ​ന​മ​രം ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ച്ച ക​ർ​ഷ​ക​ന്​ മു​റി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. വ​നം ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പാ​സാ​ക്കി​യ നി​യ​മ​ത്തി​ന​നു​സൃ​ത​മാ​യി സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഇ​ക്കോ ടൂ​റി​സം വി​ക​സ​ന ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സ്​​ഥ ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ബി​ല്ല്. ഇ​വ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ലെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ​ഠി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ മാ​റ്റി​യ​താ​യി​രു​ന്നു.

    ബി​ല്ലു​ക​ൾ ഇ​ന്ന​ല​ത്തെ മ​​ന്ത്രി​സ​ഭ യോ​ഗം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ വി​യോ​ജ​ന​ക്കു​റി​പ്പു​ക​ൾ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. വ​ന​ത്തി​ലെ മാ​ലി​ന്യ​നി​ക്ഷേ​പം ത​ട​യു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ൽ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ​ച​ന്ദ​ന​മ​രം മു​റി​ച്ചാ​ൽ അ​വ എ​ങ്ങ​നെ കൊ​ണ്ടു​പോ​കും, വി​ൽ​പ്പ​ന എ​ങ്ങ​നെ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ന്ന​യി​ച്ചു​. സാ​ധാ​ര​ണ ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​ല്ല്​ പാ​സാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​​ വ്യ​ക്​​ത​ത വ​രു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    News Summary - Chief Secretary's disagreement with Forest Department bills
