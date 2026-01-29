Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    29 Jan 2026 10:58 PM IST
    Updated On
    29 Jan 2026 10:58 PM IST

    നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം മു​ത​ൽ - വാ​ള​റ വ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​രു​ക്കാ​യി ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്

    നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം മു​ത​ൽ - വാ​ള​റ വ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​രു​ക്കാ​യി ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    അ​ടി​മാ​ലി: ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ നേ​ര്യ​മം​ഗ​ലം മു​ത​ൽ - വാ​ള​റ വ​രെ ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ കു​രു​ക്കാ​യി ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്ന് കാ​ട്ടി ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക് 28ന് ​ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ണ് കു​രു​ക്കാ​കു​ന്ന​ത്. 14.5 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ൽ റി​സ​ർ​വ് വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​പാ​ത ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ട​ത്തെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ല​ക്കു​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണ് വ​നം സെ​ക്ര​ട്ട​റി കോ​ട​തി​യി​ൽ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തി​ന് വി​പ​രീ​ത​മാ​യി ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധ​ത്തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ നി​ല​വി​ൽ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മി​ല്ലെ​ന്നും പി​ന്നെ എ​ങ്ങ​നെ നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​രാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​എ.​ഐ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ന് മു​മ്പ് ഈ ​ഭാ​ഗ​ത്ത് ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം പു​ന​രാ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​ന​മാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഇ​ത് വ​നം വ​കു​പ്പ് ത​ട​ഞ്ഞു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യം ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​വാ​ദ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഇ​റ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത് പോ​ലെ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത സ്ഥ​ല​ത്ത് നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ സ​ർ​വേ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത് പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​തെ എ​ങ്ങ​നെ ത​ർ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത ഭാ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്തു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​ക്ഷോ​ഭ രം​ഗ​ത്തു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ ചോ​ദ്യം.

