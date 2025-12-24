Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    24 Dec 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    24 Dec 2025 10:37 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്​ടർ വാടക​ നാല്​ കോടി

    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹെലികോപ്​ടർ വാടക​ നാല്​ കോടി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​നം ക​ടു​ത്ത സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ യാ​ത്ര​ക്ക് കോ​ടി​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ച് ധ​ന​വ​കു​പ്പ്. ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ വാ​ട​ക​യി​ന​ത്തി​ൽ നാ​ല്​ കോ​ടി രൂ​പ​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം തു​ക ന​ൽ​കു​ന്ന രീ​തി​ക്ക് പ​ക​രം മൂ​ന്ന് മാ​സ​ത്തെ വാ​ട​ക​കൂ​ടി മു​ൻ​കൂ​റാ​യി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.​ 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 20 മു​ത​ൽ 2026 മാ​ർ​ച്ച് 19 വ​രെ​യു​ള്ള വാ​ട​ക​യാ​ണ് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്.

    ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ള​ട​ക്കം സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ൽ ത​ട്ടി നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ആ​കാ​ശ​യാ​ത്ര​ക്ക് ത​ട​സ്സ​വു​മി​ല്ലാ​തെ പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​ത്. ​2020ൽ ​ഡി.​ജി.​പി ലോ​ക​നാ​ഥ് ബെ​ഹ്‌​റ​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ത്ത​ത്. വി​മ​ർ​ശ​ന​മു​യ​ർ​ന്ന​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​രാ​ർ പു​തു​ക്കി​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ര​ണ്ടാം പി​ണ​റാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​മേ​റ്റ​ശേ​ഷം 2023ൽ ​വീ​ണ്ടും ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ വാ​ട​ക​ക്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​മാ​സം 80 ല​ക്ഷ​മാ​ണ്​ വാ​ട​ക. മാ​സം 25 മ​ണി​ക്കൂ​റാ​ണ്​ പ​റ​ക്കാ​വു​ന്ന സ​മ​യം. 25 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഓ​രോ മ​ണി​ക്കൂ​റി​നും 90,000 രൂ​പ വീ​തം അ​ധി​കം ന​ൽ​ക​ണം.

    News Summary - Chief Minister's helicopter rental costs Rs 4 crore
