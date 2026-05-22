Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി....
    Kerala
    Posted On
    date_range 22 May 2026 10:21 PM IST
    Updated On
    date_range 22 May 2026 10:21 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചു, സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി. ശ്രീകുമാർ

    text_fields
    bookmark_border
    മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചു, സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ടി. ശ്രീകുമാർ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന് പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫുമാരെ നിയമിച്ചു. 20 പേരെ നിയമിച്ചാണ് ഉത്തരവായത്.

    ടി. ശ്രീകുമാർ സ്‌പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, ജി.എസ്. സീജി-പ്രസ്സ് സെക്രട്ടറി, റോയ് മാത്യൂസ്-മീഡിയ സെക്രട്ടറി, കെ.പി.കെ. തിലകൻ-അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, എ. അനീഷ്-അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, എം.എസ്. മോഹനചന്ദ്രൻ-അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, എം. പത്മകുമാർ-അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, പി.എ. എബിമോൻ-അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, പി.എൻ. മനോജ്കുമാർ-അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, എസ്. ജാഫർഖാൻ-അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, എ. ജയചന്ദ്രൻ-അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, ഒ.ടി. പ്രകാശ്-അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, ടി.സി. വിനീത്-പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, എം.ബി. സുരേഷ് ബാബു-അഡീഷണൽ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, എം.കെ. പ്രശാന്ത്-അഡീഷണൽ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, വി.കെ. കമറുദ്ദീൻ-അഡീഷണൽ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, കെ. ഹരിനാഥ്-അഡീഷണൽ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റന്റ്, എസ്. ജയകുമാർ-സെക്ഷൻ ഓഫിസർ, ടി.ഡി. ജോസഫ്-ക്ലാർക്ക്, വി.ജെ. ആഷിഫ്-ക്ലാർക്ക് എന്നിവരാണ് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ അംഗങ്ങൾ

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief ministerpersonal staffPrivate SecretaryVD Satheesan
    News Summary - Chief Minister V.D. Satheesan appointed personal staff, Special Private Secretary T. Sreekumar
    Similar News
    Next Story
    X