മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെതിരെ എൻ.എസ്.എസ് പ്രതിഷേധംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനെതിരെ എൻ.എസ്.എസ് പ്രതിഷേധം. തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തും. എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യവുമായാണ് പ്രകടനം നടത്തുന്നത്. ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെയും സുരേഷ് ഗോപിയുടെയും വിമർശനങ്ങളിലും പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കും.
പ്രതിഷേധ പ്രകടനം വൈകിട്ട് നാലിന് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽനിന്ന് തുടങ്ങും. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് അനുമതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെന്ന് ആവര്ത്തിച്ച് എന്.എസ്.എസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരന് നായര് കഴിഞ്ഞദിവസം രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. സുകുമാരന് നായര്ക്ക് കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്നതരത്തില് പ്രചരിക്കുന്ന വാര്ത്തകള് തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്ത്തസമ്മേളനത്തില് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ജി. സുകുമാരൻ നായരുടെ പ്രതികരണം.
മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കാണുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോട്ടോയില് മാത്രമായിരിക്കും. ബജറ്റിന്റെ തിരക്കായത് കൊണ്ടാണ് കാണാന് കഴിയാതിരുന്നതെങ്കില് അന്ന് തന്നെ അതേക്കുറിച്ച് പറയാമായിരുന്നു. ഇപ്പോള് ന്യായീകരണം പറയുന്നതില് കാര്യമില്ലെന്നും സുകുമാരന് നായര് പറഞ്ഞു. നേരിട്ട് കണ്ട് താന് പറയാനിരുന്ന കാര്യം കഴിഞ്ഞുവെന്നും ഇപ്പോള് ന്യായീകരണം പറയുന്നതില് കാര്യമില്ല. തനിക്ക് ഇനി ആരേയും കാണേണ്ടതില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താന് എന്.എസ്.എസ് നേതൃത്വം അനുമതി തേടിയപ്പോള് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസില് നിന്ന് തിരിച്ചുവിളിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്, കാണാനുള്ള തീയതിയോ സമയമോ അറിയിച്ചില്ലെന്നും സുകുമാരന്നായര് പറഞ്ഞു.
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