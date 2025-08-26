Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 6:59 AM IST

    അജിത്കുമാറിന് വീണ്ടും കവചമൊരുക്കി മുഖ്യമന്ത്രി

    എ.​ഡി.​ജി.​പി​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി​യു​ടെ ര​ണ്ട് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ടു​ക​ളും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് മ​ട​ക്കി
    Pinarayi Vijayan, M.R. Ajithkumar
    പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ, എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ.​ഡി.​ജി.​പി എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് വീ​ണ്ടും അ​സാ​ധാ​ര​ണ സം​ര​ക്ഷ​ണം തീ​ർ​ത്ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം ക​ല​ക്ക​ലി​ലും ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് എ.​ഡി.​ജി.​പി പി. ​വി​ജ​യ​നെ​തി​രെ വ്യാ​ജ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​തി​ലും അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ഡോ. ​ഷേ​ഖ് ദ​ർ​വേ​ഷ് സാ​ഹി​ബി​ന്‍റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ​കു​പ്പ് പൊ​ലീ​സ് ആ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് മ​ട​ക്കി​യ​യ​ച്ചു. വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ഠി​ച്ച് പു​തി​യ അ​ഭി​പ്രാ​യം അ​റി​യി​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ലെ പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി റ​വ​ഡ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​റി​നോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    തൃ​ശൂ​ർ പൂ​രം ക​ല​ക്ക​ലി​ൽ ക്ര​മ​സ​മാ​ധാ​ന ചു​മ​ത​ല​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എം.​ആ​ർ. അ​ജി​ത്കു​മാ​റി​ന് ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ഷേ​ഖ് ദ​ർ​വേ​ഷ് സാ​ഹി​ബി​ന്‍റെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പേ തൃ​ശൂ​രി​ലു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞി​ട്ടും പൂ​ര​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യി​ല്ല. ദേ​വ​സ്വം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​മാ​യി പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യ​ത് മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ൻ അ​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ താ​ൻ സ്ഥ​ല​ത്തു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നും ഇ​ട​പെ​ടാ​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ജി​ത്തി​ന്‍റെ മ​റു​പ​ടി.

    പൂ​രം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ പ​ല​ത​വ​ണ എ.​ഡി.​ജി.​പി​യെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​മ്പ​റി​ലും സ്വ​കാ​ര്യ ന​മ്പ​റി​ലും മ​ന്ത്രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച് വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫോ​ണെ​ടു​ത്തി​ല്ല. ഉ​റ​ങ്ങി​പ്പോ​യെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ജി​ത്തി​ന്റെ മൊ​ഴി. തൃ​ശൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന അ​ങ്കി​ത് അ​ശോ​ക​ന്റെ പ​രി​ച​യ​ക്കു​റ​വും അ​നു​ന​യ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും കാ​ര​ണ​മാ​ണ് ക​ശ​പി​ശ​യു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും പൂ​രം അ​ല​ങ്കോ​ല​പ്പെ​ട്ട​തി​ൽ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി ദേ​വ​സ്വ​ത്തി​ന് പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ല​ക്ഷ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ജി​ത് മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഇ​ത് ത​ള്ളി​യാ​ണ് പൂ​രം ക​ല​ക്ക​ലി​ൽ അ​ജി​ത്തി​നെ പ്ര​തി​സ്ഥാ​ന​ത്ത് നി​ർ​ത്തി മു​ൻ ഡി.​ജി.​പി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ സ്വ​ർ​ണ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്തു​കാ​രു​മാ​യി ഇ​ൻ​റ​ലി​ജ​ൻ​സ് എ.​ഡി.​ജി.​പി പി. ​വി​ജ​യ​ന് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് വ്യാ​ജ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​തി​ലും അ​ജി​ത്തി​നെ​തി​രെ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഷേ​ഖ് ദ​ർ​വേ​ഷ് സാ​ഹി​ബ് ശി​പാ​ർ​ശ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എന്നാൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​പ്രി​ലി​ൽ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര​വ​കു​പ്പി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടിൽ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ജി​ത്തി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Pinarayi VijayanMR Ajith KumarKerala NewsLatest News
    News Summary - Chief Minister support to MR Ajith kumar
