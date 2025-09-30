Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    30 Sept 2025 11:02 PM IST
    30 Sept 2025 11:40 PM IST

    രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമുള്ളവർക്ക് ജയിലിൽ പ്ര​ത്യേക പരിഗണനയി​ല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

    Chief minister reiterates as there is no special treatment for the convicts having political affilliation
    പിണറായി വിജയൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബ​ന്ധ​മു​ള്ള കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ ജ​യി​ലി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളോ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളോ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ. ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്കം പാ​ലി​ച്ചു പോ​കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജ​യി​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ന‌​പ​ടി​ക​ൾ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ണ്ടാ​യാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ന‌​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചോ​ദ്യോ​ത്ത​ര വേ​ള​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ർ​ഷാ​വ​സ്ഥ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഗോ​വി​ന്ദ​ച്ചാ​മി​യു​ടെ ജ​യി​ൽ ചാ​ട്ട​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ല് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ഭാ​വി​യി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട സു​ര​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യെ​ന്ന് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ൽ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ പ​ല​തും കാ​ല​പ്പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള​വ​താ​ണ്. ഇ​വ കാ​ലാ​നു​സൃ​ത​മാ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കോ​ട്ട‌​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക​ളു​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പു​തി​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ജ​യി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നുവെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

