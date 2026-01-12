Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 10:47 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 10:47 PM IST

    ഫയലുകളിൽനിന്ന് പ്രക്ഷോഭപ്പകലിലേക്ക്; എട്ടു മണിക്കൂർ മുഖ്യമന്ത്രി സമരപ്പന്തലിൽ

    ഫയലുകളിൽനിന്ന് പ്രക്ഷോഭപ്പകലിലേക്ക്; എട്ടു മണിക്കൂർ മുഖ്യമന്ത്രി സമരപ്പന്തലിൽ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സെ​​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ലെ ഫ​യ​ൽ​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വം ഒ​രു​പ​ക​ൽ തെ​രു​വി​ലെ സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ലി​ലേ​ക്ക്​ ചു​വ​ടു​മാ​റ്റി​യ​പ്പോ​ൾ ത​ല​സ്ഥാ​നം സാ​ക്ഷി​യാ​യ​ത്​ അ​പൂ​ർ​വ സ​മ​ര​ച​രി​ത്ര​ത്തി​നാ​യി​രു​ന്നു.

    മ​റ്റെ​ല്ലാ തി​ര​ക്കും മാ​റ്റി​വെ​ച്ച്​ രാ​വി​ലെ പ​ത്ത്​ മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു​വ​രെ​യു​ള്ള എ​ട്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ലി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ 9.50ഓ​ടെ​യാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ര​ക്​​ത​സാ​ക്ഷി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ന​രി​കെ പ്ര​ത്യേ​കം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ലി​ലെ​ത്തി​യ​ത്​. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച്​ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്. ഇ​തി​നി​ടെ സ​ദ​സ്സി​ൽ​നി​ന്ന്​ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മു​യ​ർ​ന്നു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മ​​ന്ത്രി​മാ​രും ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ളു​മെ​ല്ലാം വേ​ദി​യി​​ൽ ഹാ​ജ​ർ. ഇ​ട​തു എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ സ​ദ​സ്സി​ലും. ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍റെ സ്വാ​ഗ​ത​ത്തി​നും മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​നും ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം. ക​ണ​ക്ക്​ നി​ര​ത്തി​യു​ള്ള കേ​​ന്ദ്ര​വി​മ​ർ​ശ​ന​വും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നെ​തി​രാ​യ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മി​ക​വു​ക​ൾ എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​യ​ലും ഒ​ടു​വി​ൽ അ​മി​ത്​​ഷാ​ക്കു​ള്ള മ​റു​പ​ടി​യു​മാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം അ​ൽ​പം വി​ശ​ദ​മാ​യ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗം.

    പ്ര​സം​ഗം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ അ​ധി​കം സ​മ​യം ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കാ​തെ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​തി​വ്​ ഇ​ക്കു​റി മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു. സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും മ​ന്ത്രി കെ. ​രാ​ജ​നും ന​ടു​വി​ലാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഇ​രി​പ്പി​ടം. മ​റ്റു​ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ കേ​ട്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഇ​രി​പ്പി​ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ തു​ട​ർ​ന്നു.


    ഭ​ക്ഷ​ണം തൊ​ട്ട​രി​കെ, ഫ​യ​ലു​ക​ളു​മാ​യി സ്റ്റാ​ഫു​ക​ൾ

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും സ​മ​ര​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കു​മ​ട​ക്കം ഭ​ക്ഷ​ണ സൗ​ക​ര്യം സ​മ​ര​പ്പ​ന്ത​ലി​ന്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ​വേ​ദി​യി​ലും സ​ദ​സ്സി​ലു​മു​ള്ള​വ​ർ ഊ​ഴം വെ​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​​നെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്കം റോ​ഡ്​ വ​ക്കി​ൽ​നി​ന്ന്​ ത​ന്നെ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​നെ​ഴു​ന്നേ​ൽ​ക്കു​​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു ആ​ർ.​ജെ.​ഡി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ്​ ജോ​ർ​ജ്​ സം​സാ​രി​ക്കാ​നാ​യി പ്ര​സം​ഗ​പീ​ഠ​ത്തി​ന്​ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ ക​ണ്ട്​ വ​ർ​ഗീ​സ്​ ജോ​ർ​ജ് അ​ൽ​പ​മൊ​ന്ന്​ നി​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ‘നി​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​ക്കോ’ എ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി.

    സ​മ​ര​ത്തി​നി​ടെ വി​ളി​പ്പാ​ട​ക​​ലെ​യു​ള്ള സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മ​​ന്ത്രി​മാ​ർ ഒ​പ്പി​ടേ​ണ്ട ഫ​യ​ലു​ക​ളു​മാ​യി സ്റ്റാ​ഫു​ക​ൾ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി മ​ന്ത്രി​മാ​ർ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ന്ന​തും കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​ഭി​വാ​ദ്യ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച്​ വ​ർ​ഗ​ബ​ഹു​ജ​ന സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭി​വാ​ദ്യ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ​ലി​കുടീ​ര​ങ്ങ​ളേ... സ​മ​രം സ​ർ​ഗാ​ത്​​മ​കം

    ഉ​ച്ച​നേ​ര​ത്തെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക വി​ര​സ​ത മാ​റ്റാ​ൻ​ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വി​പ്ല​വ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​ത​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​യി. ‘ബ​ലി​കൂ​ടി​ര​ങ്ങ​​​ളേ...’ വേ​ദി​യി​ലു​യ​ർ​ന്ന​പ്പോ​ൾ മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്​ കൂ​ടെ​പ്പാ​ടി. കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ താ​ളം​പി​ടി​ച്ചു. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ലെ ഗാ​യി​ക ദ​ലീ​മ​ക്കും അ​വ​സ​രം. ‘‘വ​യ​ലാ​റി​ന്‍റെ​ക​ണ്ണ്​ തു​റ​ക്കാ​ത്ത ദൈ​വ​ങ്ങ​ളേ...’’ പാ​ടി​യാ​ൽ മ​തി​യോ എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ദ​ലീ​മ മൈ​ക്കി​ന്​ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​ഗാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ശേ​ഷം മ​​​റ്റൊ​രു പാ​ട്ടി​ന്​ കൂ​ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യോ​ട്​ അ​വ​ർ അ​നു​വാ​ദം ചോ​ദി​ച്ചു.

    അ​ങ്ങ​നെ ‘മ​നു​ഷ്യ​ൻ മ​ത​ങ്ങ​ളെ സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചു...’ എ​ന്ന ഗാ​ന​വും സ​ദ​സ്സി​ലേ​ക്ക്. ഇ​തി​നി​ടെ വി​പ്ല​വ ക​വി​ത​യു​മാ​യി മു​രു​ക​ൻ കാ​ട്ടാ​ക്ക​ട​യും വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി. ഇ​തെ​ല്ലാം ആ​സ്വ​ദി​ച്ച്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രും. വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​​ഞ്ചോ​ടെ മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ലി​ന്‍റെ ഉ​പ​സം​ഹാ​ര​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ എ​ട്ടു​മ​ണി​ക്കൂ​ർ സ​മ​ര​ത്തി​ന്​ തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ണ​ത്.

    Girl in a jacket

    TAGS:ProtestsUnion governmentPinarayi VijayanKerala
    News Summary - Chief Minister Pinarayi Vijayan spent eight hours at the protest
