    Kerala
    date_range 21 April 2026 6:36 AM IST
    date_range 21 April 2026 6:36 AM IST

    മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൻ വിവേക് കിരൺ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി

    തൃശ്ശൂർ: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൻ വിവേക് കിരൺ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി മടങ്ങി. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് കുടുംബസമേതം ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനം നടത്തിയത്. ദേവസ്വം അഡമിനിസ്ട്രേറ്റർ ഒ.ബി. അരുൺകുമാറും ദർശനസമയം ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ പ്രാദേശിക മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് ദേവസ്വം ജീവനക്കാർ ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപണമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

    ഗുരുവായൂരിൽ വി.ഐ.പികൾ ദർശനം നടത്തുമ്പോൾ സാധാരണ ദേവസ്വം ബോർഡ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും വിവേക് കിരണിന്റെ വരവ് ആരെയും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ആ സമയം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ പ്രാദേശിക മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സമയം ദേവസ്വം സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ പിടിച്ചുത്തള്ളുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയുമായിരുന്നു.

    TAGS:chief ministerguruvayur templevisitPinarayi VijayanVivek Kiran
    News Summary - Chief Minister Pinarayi Vijayan's son Vivek Kiran visited Guruvayur temple
