Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Sept 2025 10:49 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Sept 2025 10:52 PM IST

    ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിയോജിപ്പ് തുറന്നടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; ‘ലേഖനം സർക്കാറിന്‍റെ അഭിപ്രായമായി ആരും കരുതേണ്ട’

    ഗവർണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വിയോജിപ്പ് തുറന്നടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി; ‘ലേഖനം സർക്കാറിന്‍റെ അഭിപ്രായമായി ആരും കരുതേണ്ട’
    രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ‘രാ​ജ​ഹം​സ്’​ത്രൈ​മാ​സി​ക​യു​ടെ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന് വി​ള​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ  രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ. ശ​ശി ത​രൂ​ർ എം.​പി സ​മീ​പം      ചിത്രം -പി.​ബി. ബി​ജു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ ​ജേ​ർ​ണ​ൽ ‘രാ​ജ​ഹം​സി​’​ലെ ലേ​ഖ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള വി​യോ​ജി​പ്പ്​ പ്ര​കാ​ശ​ന​വേ​ള​യി​ൽ ത​ന്നെ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ.

    ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ നി​യ​മ​സ​ഭ പാ​സാ​ക്കി​യ ബി​ല്ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ അ​നു​മ​തി വൈ​കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​​ശ​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ച ലേ​ഖ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള എ​തി​ർ​പ്പാ​ണ്​ മു​ഖ​വു​ര​യി​ല്ലാ​തെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റു​മാ​യു​ള്ള കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ക്ക​ലി​നി​ട​യി​ലെ മ​ഞ്ഞു​രു​ക്ക​മാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങെ​​ങ്കി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ​രാ​മ​ർ​ശം രാ​ജ്​​ഭ​വ​നും അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ലേ​ഖ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്​ രാ​ജ്ഭ​വ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജേ​ർ​ണ​ലി​ലാ​യ​ത്​ കൊ​ണ്ട്​ ആ ​അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​തു​പോ​ലെ പ​ങ്കി​ടു​ന്നു എ​ന്ന് ആ​രും ക​രു​തേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലേ​ഖ​ക​ൻ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​റി​​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണോ എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ചാ​ൽ അ​ല്ല എ​ന്നാ​ണു​ത്ത​രം. അ​ത് ലേ​ഖ​ക​​​ന്‍റെ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​വാം. വി​യോ​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണോ ക​ഴു​ത്തു​ഞെ​രി​ച്ചു​കൊ​ല്ല​ണോ എ​ന്ന പ്ര​ശ്​​ന​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തേ​താ​ണ് വേ​ണ്ട​തെ​ന്ന്​ നി​ല​പാ​ടു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ത്.

    സം​വാ​ദാ​ത്മ​ക​മാ​ണ് ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റേ​തി​ൽ നി​ന്നു വ്യ​ത്യ​സ്ത​മോ വി​രു​ദ്ധ​മോ ആ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കു​ന്ന ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ഗ​സി​നി​ലു​ണ്ടാ​കാം. വി​യോ​ജ​നാ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും വി​രു​ദ്ധാ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പൊ​തു ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​ണ്ഡ​ലം, ന​വോ​ത്ഥാ​ന പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ ഈ​ടു​വെ​യ്പാ​യി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ കി​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ത് ഭ​ദ്ര​മാ​യി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണു സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട് എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​രു​ദ്ധാ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം വി​വാ​ദ​വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നോ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യാ​നോ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മു​തി​ർ​ന്നി​ല്ല. അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യെ​ത്തി​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ​യും ശ​ശി ത​രൂ​രി​നെ​യും വാ​നോ​ളം പു​ക​ഴ്​​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ പ്ര​സം​ഗം. രാ​ജ്​​ഭ​വ​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ വേ​ണ്ടി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ​‘രാ​ജ​ഹം​സ്’​ ജേ​ർ​ണ​ൽ ശ​ശി ത​രൂ​രി​ന്​ ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഭാ​ര​താം​ബ വി​വാ​ദ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ക​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യി അ​ക​ലം പാ​ലി​ച്ചി​രു​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഏ​റെ നാ​ള​ത്തെ ഇ​ട​വേ​ള​ക്ക്​ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ലെ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ വി​രു​ന്നാ​യ അ​റ്റ്​ ഹോ​മി​ൽ നി​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ട്ടു​നി​ന്നി​രു​ന്നു. സി.​പി.​ഐ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​നോ​യ്​ വി​ശ്വം, കു​മ്മ​നം രാ​​ജ​ശേ​ഖ​ര​ൻ, മു​ൻ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കേ​ര​ള വി.​സി ഡോ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ കു​ന്ന​മ്മ​ൽ, കു​സാ​റ്റ്​ വി.​സി ഡോ. ​ജു​നൈ​ദ്​ ബു​ഷ്​​രി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി വി.​സി ഡോ. ​സി​സ തോ​മ​സ്, സൂ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​മൂ​ർ​ത്തി, ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ട് ജി. ​ശ​ങ്ക​ർ, പാ​ള​യം ഇ​മാം ഡോ. ​വി.​പി. സു​ഹൈ​ബ് മൗ​ല​വി, ജി. ​സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, മേ​ന​ക സു​രേ​ഷ്, ഭാ​ര​തീ​യ വി​ചാ​ര​കേ​ന്ദ്രം ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ആ​ർ. സ​ഞ്ജ​യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ഭാരതാംബ ചിത്രം ഒഴിവാക്കി രാജ്​ഭവൻ; മഞ്ഞുരുക്കം അതിവേഗതയിൽ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഭാ​രം​താ​ബ ചി​ത്രം ഒ​ഴി​വാ​ക്കി രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലെ ജേ​ർ​ണ​ൽ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നും ശ​ശി ത​രൂ​രും പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ ഭാ​ര​താം​ബ ചി​ത്ര​ത്തി​​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ ശാ​ഠ്യം രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​ത്. വി​ള​ക്ക്​ കൊ​ളു​ത്ത​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ച​ട​ങ്ങ് പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഭാ​ര​താം​ബ ചി​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും രാ​ജ്​​ഭ​വ​നും ത​മ്മി​ലെ ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന്‍റെ അ​ല​യൊ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കെ​ട്ട​ട​ങ്ങും മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ൽ മു​ഖ​മ​​ന്ത്രി​യെ​ത്തി​യ​ത്. ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​മ​​​​ന്ത്രി​ക്കു​ള്ള രാ​ജ്​​ഭ​വ​നി​ലെ വ​ര​വേ​ൽ​പ്പ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പ​മാ​ണ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ആ​ർ​ലേ​ക്ക​ർ വേ​ദി​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്.

    ദീ​പം തെ​ളി​യി​ക്ക​ൽ ച​ട​ങ്ങും പ​തി​വി​ല്ലാ​ത്ത സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യി​രു​ന്നു. വി​ള​ക്കെ​ടു​ത്ത ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ആ​ദ്യം കൊ​ളു​ത്താ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യെ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. സ്​​നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ നി​ര​സി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഗ​വ​ർ​​ണ​റോ​ട്​ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ചി​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വീ​ണ്ടും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​തോ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി​ള​ക്കു​വാ​ങ്ങി. പി​ന്നാ​ലെ ത​രൂ​ർ, ഒ​ടു​വി​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റും. ച​ട​ങ്ങ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ചാ​യ​സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​ലും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​നാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് പു​റ​​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്തും വ​രെ ഗ​വ​ർ​ണ​റും അ​നു​ഗ​മി​ച്ചു. ​മു​ഖ​മ​ന്ത്രി​യെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റ്റി യാ​ത്ര​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

