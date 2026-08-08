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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 11:15 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 11:15 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിയും യു.എസ് സ്ഥാനപതിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

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    മുഖ്യമന്ത്രിയും യു.എസ് സ്ഥാനപതിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
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    മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി സെ​ർ​ജി​യോ ഗോ​റും കൊ​ച്ചി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    കൊ​ച്ചി: മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി സെ​ർ​ജി​യോ ഗോ​റും കൊ​ച്ചി​യി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഉ​ന്ന​ത​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ടൂ​റി​സം, സം​സ്‌​കാ​രം, നി​ക്ഷേ​പം, തീ​ര​ദേ​ശ-​തു​റ​മു​ഖ വി​ക​സ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള​വും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ​കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​യും അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ലെ​യും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലെ സം​യു​ക്ത ഗ​വേ​ഷ​ണം, അ​ധ്യാ​പ​ക-​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം, നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    യു.​എ​സ് സ്ഥാ​ന​പ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മാ​ണി​ത്. ആ​രോ​ഗ്യ​ക്ഷേ​മം, ആ​യു​ർ​വേ​ദ ടൂ​റി​സം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മി​ക​വ് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ​തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, തു​റ​മു​ഖ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത വി​ക​സ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളു​ള്ള​താ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ഴി​ഞ്ഞം തു​റ​മു​ഖം, കൊ​ച്ചി തു​റ​മു​ഖം എ​ന്നി​വ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മാ​രി​ടൈം ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​വും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും, ഗ്രീ​ൻ ബ​ങ്ക​റി​ങ്, അ​നു​ബ​ന്ധ വ്യ​വ​സാ​യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ഇ​രു​വ​രും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ചീ​ഫ് സെ​ക​ട്ട​റി ബി​ശ്വ​നാ​ഥ് സി​ൻ​ഹ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ത്ത​ൻ ഖേ​ൽ​ക​ർ, മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സ​ർ ഓ​ൺ സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി എ​ൻ.​എ​സ്.​കെ. ഉ​മേ​ഷ്, ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്ന​ഹി​തി​രാ​യി.

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    TAGS:Kochimeetingus ambassadorVD SatheesanKeralaSergio Gor
    News Summary - Chief Minister meets US Ambassador
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