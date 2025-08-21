Begin typing your search above and press return to search.
    കേ​ര​ള​ത്തെ രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി

    എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഡി​ജി​ലോ​ക്ക​റു​മാ​യി ബന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക അ​ടു​ത്ത ല​ക്ഷ്യം
    സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത​യു​ള്ള ആ​ദ്യ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​നു​മൊ​ത്ത് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത നേ​ടി​യ പെ​രി​ങ്ങ​മ​ല സ്വ​ദേ​ശി ശാ​ര​ദ കാ​ണി സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ക്കു​ന്നു. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ, എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ്, വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​ദ്യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത സം​സ്ഥാ​ന​മാ​യി കേ​ര​ളം മാ​റി. പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ഭി​മാ​ന മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്. രാ​ജ്യ​ത്ത് 38 ശ​ത​മാ​നം കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത നേ​ടി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്നും അ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് 99.98 ശ​ത​മാ​നം കൈ​വ​രി​ച്ച് നേ​ടി​യ നേ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ വ​ലി​പ്പം മ​ന​സ്സി​ലാ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​നേ​ട്ടം തു​ട​ക്കം മാ​ത്ര​മാ​ണ്, ഇ​വി​ടം​കൊ​ണ്ട് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യ​ല്ല. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​മാ​യി എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഡി​ജി​ലോ​ക്ക​റു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ൻ​റ​ർ​നെ​റ്റ് അ​വ​കാ​ശ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റ​ത്ത് എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    1991 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ സാ​ക്ഷ​ര​ത പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും സ​ഹ​ക​രി​പ്പി​ച്ച് ദൗ​ത്യം കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു എ​ന്ന​താ​ണ് വി​ജ​യം. പു​ല്ല​മ്പാ​റ ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് ആ​ദ്യ സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത പ​ഞ്ചാ​യ​ത്താ​യി മാ​റി​യ​ത്. അ​വ​ർ കാ​ട്ടി​ത്ത​ന്ന മാ​തൃ​ക​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം മു​ഴു​വ​ൻ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ചെ​ന്നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    105ാം വ​യ​സ്സി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത നേ​ടി​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം അ​ശ​മ​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്ദു​ള്ള മൗ​ല​വി ബാ​ഫ​ഖി​യു​മാ​യി വേ​ദി​യി​ൽ​വെ​ച്ച് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വീ​ഡി​യോ കോ​ളി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി​യെ പോ​ലു​ള്ള​വ​രാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ക​രു​ത്തെ​ന്ന് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ശാ​ര​ദ കാ​ണി, വി​ശാ​ലാ​ക്ഷി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് ഒ​പ്പം സെ​ൽ​ഫി​യെ​ടു​ത്തു.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ന്ത്യ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​ത്തി​ലും പ​ര​സ്യ വ​ച​ക​ത്തി​ലും ഒ​തു​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ നേ​ട്ട​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ​കാ​ല​ത്തും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന് വ​ഴി​ക​ണി​ക്കാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ത്രി​മാ​രാ​യ വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി, ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ, കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ​കു​ട്ടി, എ.​കെ. ശ​ശീ​ന്ദ്ര​ൻ, മേ​യ​ർ ആ​ര്യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡി. ​സു​രേ​ഷ്, ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​യ​തി​ല​ക് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    വി​ജ​യ വ​ഴി ഇ​ങ്ങ​നെ...

    14 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ലു​ള്ള 99.98 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ല​ധി​കം പേ​രും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക അ​റി​വു​ക​ൾ നേ​ടി​യാ​ണ് സ​മ്പൂ​ർ​ണ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത​യി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ളം ചു​വ​ടു​വെ​ച്ച​ത്. 83,45,879 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 1,50,82,536 ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സ​ർ​വേ ന​ട​ത്തി 21,88,398 പേ​രെ പ​ഠി​താ​ക്ക​ളാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ണ് 2022ൽ ‘​ഡി​ജി കേ​ര​ളം’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ 21,87,966 പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ പ​രി​ശീ​ല​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. അ​വ​രി​ൽ 21,87,667 പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത കൈ​വ​രി​ച്ചു. 90 വ​യ​സ്സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള 15,223 പേ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മു​ന്നേ​റ്റം എ​ല്ലാ​വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി എ​ത്തി​ച്ച് പ്രാ​യ​ഭേ​ദ​മ​ന്യേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​ക്ഷ​ര​ത ന​ൽ​കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. 2,57,000 വ​ള​ന്‍റി​യ​ർ​മാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​വും.

    സ്മാ​ര്‍ട്ട്ഫോ​ണ്‍ ഓ​ണാ​ക്കു​ക-​ഓ​ഫാ​ക്കു​ക, വി​ളി​ക്കു​ക-​വി​ളി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്രാ​ഥ​മി​ക പാ​ഠം. കൂ​ടാ​തെ, മെ​സേ​ജ് അ​യ​ക്കു​ക-​സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, പു​തി​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ഇ​ന്‍സ്റ്റാ​ള്‍ചെ​യ്യു​ക, ഇ-​മെ​യി​ല്‍ അ​യ​ക്കു​ക-​സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക, സോ​ഷ്യ​ല്‍ മീ​ഡി​യ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നി​ല്‍ സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ്രൊ​ഫൈ​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക, ടെ​ക്സ്റ്റ് മെ​സേ​ജു​ക​ള്‍ അ​യ​ക്കു​ക, സെ​ല്‍ഫി​യെ​ടു​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ പ്രാ​വി​ണ്യ​വും ന​ൽ​കി.

