Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 7:26 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 7:26 PM IST

    10.19 കോടി എന്ന റെക്കോഡ്​ കളക്ഷൻ; കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാരെയും മാനേജ്മെന്‍റിനെയും അഭിനന്ദിച്ച്​ മുഖ്യമന്ത്രി

    10.19 കോടി എന്ന റെക്കോഡ്​ കളക്ഷൻ; കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാരെയും മാനേജ്മെന്‍റിനെയും അഭിനന്ദിച്ച്​ മുഖ്യമന്ത്രി
    തിരുവനന്തപുരം: ഓണാവധിക്ക്​ ശേഷമുള്ള ആദ്യം പ്രവൃത്തിദിനത്തിൽ 10.19 കോടി എന്ന റെക്കോർഡ്​ കളക്ഷൻ നേടിയ കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സി ജീവനക്കാരെയും മാനേജ്​മെന്‍റിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അഭിനന്ദിച്ചു. തകർന്നു പോകുമെന്ന് വിധിയെഴുതിയ സംവിധാനത്തെ ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് നയിച്ച ജീവനക്കാർക്കും മാനേജ്മെന്റിനും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി​ ഫേസ്​ബുക്​ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു.

    ആത്മാർപ്പണവും അധ്വാനവും അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നത് ഭാവനാ സമ്പന്നരായ നേതൃത്വത്തിന്റെയും അർപ്പണ മനോഭാവത്തോടെ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും കൂട്ടായ്മയിലാണ്. ‘നശിച്ചു നാനാവിധമാകും; ഇനി ഭാവിയില്ല; എന്തിനീ വെള്ളാനയെ പോറ്റുന്നു..’ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാപവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി പുരോഗതിയുടെ പാതയിലൂടെ അതിവേഗ സഞ്ചാരത്തിലാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോർപ്പറേഷൻ.

    സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിരവധി നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സമീപകാലത്ത് കെ.എസ്​.ആർ.ടി.സിയിൽ നടന്നത്. ഈ മാറ്റങ്ങൾ പൊതു ഗതാഗത രംഗത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ചലനത്തിന്റെ തെളിവ് കൂടിയാണ് സ്ഥാപനം കൈവരിച്ച ഈ ചരിത്ര നേട്ടം. ട്രാവൽ കാർഡ്, യു.പി.ഐ പേയ്മെൻറ് സൗകര്യം, ലൈവ് ട്രാക്കിങ്​ സംവിധാനം തുടങ്ങിയ പുതു രീതികൾക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. കൂടാതെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കി മികവാർന്ന യാത്രാനുഭവം ഒരുക്കാനും സാധിച്ചു. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പല സർവീസുകളും പുനരാരംഭിച്ചതും വരുമാന വർധനവിന് സഹായകമായിട്ടു​ണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ണി​ലെ ബ​സു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​റ​ഞ്ഞ് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ടി​

    കൊ​ച്ചി: ഓ​ണാ​വ​ധി​ക​ഴി​ഞ്ഞ് ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​മൊ​ക്കെ മ​ട​ങ്ങാ​ൻ പൊ​തു​ജ​നം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ലഭിച്ചത് റെ​ക്കോ​ഡ് വ​രു​മാ​നം. എ​റ​ണാ​കു​ളം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ണി​ലെ ബ​സു​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​റ​ഞ്ഞ​ത് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​പ്പെ​ട്ടി​കൂ​ടി​യാ​ണ്. ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തി​നേ​ക്കാ​ൾ 112.42 ശ​ത​മാ​നം അ​ധി​ക വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ണി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ഓ​ണ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ ജ​നം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യെ യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് ആശ്രയിച്ചു. അ​ത്യാ​വ​ശ്യ യാ​ത്ര​ക​ൾ മു​ത​ൽ വി​നോ​ദ​യാ​ത്ര വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​വ​ർ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തെ ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടി​യ​താ​ണ് വ​രു​മാ​ന വ​ർ​ധ​ന​വി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കി​യ​തി​ന് കാ​ര​ണം. 3.06 കോ​ടി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​ട്ടി​ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​ത്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ന്നേ​ദി​വ​സം 3.44 കോ​ടി​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് സോ​ണു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സോ​ണി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം.

