Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightജനങ്ങളെ മതപരമായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 10:19 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 10:19 PM IST

    ജനങ്ങളെ മതപരമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം -ചെന്നിത്തല

    text_fields
    bookmark_border
    Ramesh Chennithala
    cancel
    Listen to this Article

    കൊ​ച്ചി: അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ബി.​ജെ.​പി​യും ആ​ര്‍.​എ​സ്.​എ​സും ചെ​യ്യാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കാ​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വ് ര​മേ​ശ്​ ചെ​ന്നി​ത്ത​ല.

    വ​ർ​ഗീ​യ വി​ഭ​ജ​നം​കൊ​ണ്ട് മാ​ത്ര​മേ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ പി​ടി​ച്ചു​നി​ല്‍ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​ത​പ​ര​മാ​യി വി​ഭ​ജി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ശ്ര​മം. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വ​ര്‍ഗീ​യ​ത​യെ​യും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ വ​ര്‍ഗീ​യ​ത​യെ​യും ത​രം​പോ​ലെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ല്‍ ജ​യി​ക്കു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​ത​പ​ര​മാ​യി ഭി​ന്നി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ ന​രേ​ന്ദ്ര മോ​ദി ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ത്തി​നൊ​പ്പം മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി​യി​ലെ ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി​ക​ള്‍ക്ക് പോ​ലും ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ്​ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ല്‍ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​ണ്ട്. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​കാ​ർ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ അ​വ​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്.​ മ​തേ​ത​ര കേ​ര​ള​ത്തെ വ​ര്‍ഗീ​യ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കാ​ന്‍ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കൊ​പ്പം എ.​കെ. ബാ​ല​ന്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നാ​വാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് മ​തേ​ത​ര വി​ശ്വാ​സി​ക​ള്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കി​ല്ല.

    ജോ​സ് കെ. ​മാ​ണി​യു​ടെ പാ​ര്‍ട്ടി​യെ തി​രി​ച്ച് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​തു​വ​രെ ആ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സി​റോ മ​ല​ബാ​ര്‍ സ​ഭ ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് പോ​യ​തും സം​സാ​രി​ച്ച​തും താ​ന​ട​ക്കം നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​ണ്. ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​പ്പാ​ളി വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ത​നി​ക്ക് അ​റി​യാ​വു​ന്ന​ത് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​നി​യു​ള്ള​തെ​ന്തെ​ന്ന് അ​വ​രാ​ണ് നോ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ചെ​ന്നി​ത്ത​ല പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ramesh ChennithalaPinarayi Vijayan
    News Summary - Chief Minister attempting to divide people on religious lines says Chennithala
    Similar News
    Next Story
    X