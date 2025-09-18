Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകേ​ര​ള​ത്തി​ൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:14 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:14 PM IST

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ നിർദേശം നൽകി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ

    text_fields
    bookmark_border
    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ നിർദേശം നൽകി മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ​മ​ഗ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​യാ​റാ​കാ​ൻ മു​ഖ്യ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡോ. ​ര​ത്ത​ന്‍ കേ​ല്‍ക്ക​റി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശം. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഓ​രോ വോ​ട്ടും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഹ്ര​സ്വ​വീ​ഡി​യോ​ക​ളും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി.

    എ​പ്പോ​ൾ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ഉ​ണ്ടാ​കാം. 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ള്ള​വ​ർ ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് ന​ൽ​കി​യാ​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് നി​ല​നി​ർ​ത്തും. അ​ടി​സ്ഥാ​ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പൂ​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, 2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും 2025ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​മാ​യ 54 ല​ക്ഷം പേ​ർ ആ​ധാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള 12 രേ​ഖ​ക​ളി​ലൊ​ന്ന് ഹാ​ജ​രാ​ക്ക​ണം. ര​ണ്ട് പ​ട്ടി​ക​യി​ലും പേ​രി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് 2026 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പു​തു​താ​യി പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. 2002ലെ ​വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.ceo.kerala.gov.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief electoral officerElection CommissionerSIRKerala
    News Summary - Chief Electoral Officer instructs to prepare for SIR operations in Kerala
    Similar News
    Next Story
    X